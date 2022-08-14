المكتب التنفيذي لاتحاد السلة يناقش موضوعات مهمة ويرهن قرار التجميد بالدعم المنتظر

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة السلة، أمس السبت، اجتماعًا بمقره في الاتحادات الرياضية بطرابلس، جرت فيه مناقشة العديد من الموضوعات من بينها، تشكيل لجنة لتعديل لوائح المسابقات وإقامة دورة للمدربين.

أيضًا تشمل الموضوعات عمل دورة أخرى للحكام بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي للعبة، واستحداث لجنة بالاتحاد العام لتطوير المسابقات والحكام والمدربين، ومخاطبة لجنة المسابقات بشأن وضع شكل المسابقات ونظامها لمناقشتها واعتمادها، بحسب صفحة الاتحاد العام عبر «فيسبوك».

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جرى التطرق أيضا لموضوعات أخرى من بينها مشاركة ناديي الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي خارجيا، وأيضا دراسة الطلب المقدم من ناديي اتحاد المرج والميدان بشأن الانتساب والمشاركة في مسابقات اللعبة.

في الوقت نفسه، جرى تأجيل مناقشة تجميد النشاط من عدمه في انتظار الإجراءات التي سيجري اتخاذها من وزارة الرياضة بشأن الدعم للاتحادات الرياضية.