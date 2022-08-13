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والد رتاج السائح يكشف تفاصيل استبعاد البطلة الليبية في حوار مطول مع قناة الوسط «WTV»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 أغسطس 2022, 05:39 مساء
والد رتاج السائح يكشف تفاصيل استبعاد البطلة الليبية في حوار مطول مع قناة الوسط «WTV»
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واصلت اللجنة الأولمبية الليبية استبعاد بطلة رمي القرص رتاج السائح من المشاركات الخارجية على الصعيد العربي والإقليمي والقاري، وكان آخر حرمان من الظهور في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بتركيا، ليطرح الاستبعاد علامات استفهام، لذا أجرت قناة الوسط «WTV» حوارًا مطولًا مع والد اللاعبة ومدربها في ذات الوقت.

كشف سالم السائح في حواره مع قناة الوسط «WTV» كثيرًا من التفاصيل حول الغياب المتكرر بين الإصابة والتجاهل لقدراته نجلته، التي عددت إنجازاتها في اللعبة.

وسبق وأشارت بطلة رمي القرص الليبية رتاج السائح، والمتوجة بسبع ميداليات ذهبية عربيًا وأفريقيًا ومتوسطيًا، إلى أنها ظلمت بعدما حرمت من المشاركة بدورة ألعاب التضامن الإسلامي في قونيا التركية 2022.

- البطلة رتاج السائح: حرموني وحرموا ليبيا من ميدالية ذهبية
- بالصور: رتاج السائح تستعد للاستحقاقات الدولية المقبلة

وأضافت رتاج، في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «إن الفارق كبير بين الرقم المسجل باسمي في رمي القرص 56.40 متر، وبين التركية المتوجة بذهبية القرص بدورة ألعاب التضامن الإسلامي».

وقالت عبر حسابها: «يا ناس شوفوا حرموني وحرموا ليبيا من الميدالية الذهبية، أنا رقمي 56.40 الترتيب الأول 54.91». وأضافت: «عيت وأنا نقول عندي ميدالية ذهبية. عيت وأني نطلب في حد من المسؤولين يوقف معاي؛ عيت وأنا نقول ليبيا بتحرموها من الذهب. شكرًا! ونشكركم على الوطنية وحبكم للبلاد، بدل علم ونشيد ليبيا يرتفع أعطيتوها هدية لتركيا بقراراتكم الغريبة».

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