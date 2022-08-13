«بوابة الوسط» تستعرض نتائج ألعاب التضامن بعد حصول ليبيا على المرتبة 21 (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أنهى منتخب ليبيا للكرة الحديدية مشاركته الناجحة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بمدينة قونيا التركية بالتتويج بأربع ميداليات، واحدة ذهبية عن طريق اللاعب راشد السويسي في منافسات فردي الرافا، بعد فوزه في المباراة النهائية على اللاعب التركي أوقوزان تورهان بنتيجة (12-7).

وتُوج ثنائي الرافا الليبي راشد السويسي وعبدالمهيمن الزنتوتي ببرونزية زوجي الرافا، كما تُوج الليبي على الصغير بميداليتين برونزيتين في منافسات تخصص الطويل دقة وتصاعدي، لتصبح حصيلة ليبيا 1 ذهبية و3 برونزيات.

- البطل الليبي راشد السويسي يفوز بالقلادة الذهبية في «ألعاب التضامن الإسلامي»

- برونزيتان لليبيا في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

يشار إلى أن ذهبية راشد السويسي هي الثانية لليبيا بعد ذهبية كرة القدم في دورة أزمير الإسلامية العام 1980.

ميداليات العرب في البطولة

السعودية تتوج بفضية تنس الطاولة فرق رجال، واليمن تتحصل على البرونزية، والإمارات تحرز برونزية القوس والسهم فريق رجال وكذلك برونزية فريق مختلط.

وتحرز الكويت فضية فريق مختلط الرماية، والمغرب البرونزية، وفي سباق 1500م حصدت وينفريد يافي لسيدات البحرين الذهبية، والمغربية سكينة حاجي البرونزية، وفي سباق 1500م رجال، فاز المغربي عبداللطيف صديقي بالذهبية، والقطري عبدالرحمن حسن الفضية، والجزائري سالم قادر البرونزية.

سباق تتابع 4x100

فازت سيدات البحرين بالفضية، كما اقتنص رجال البحرين فضية السباق، بينما ذهبت البرونزية لسلطنة عمان.

سباق 4x400

وفازت سيدات البحرين بالذهبية، والمغرب بالبرونزية، وفي السباق ذاته تتابع رجال، فازت المغرب بالذهبية، والجزائر الفضية، والبحرين البرونزية.

الكرة الحديدية

فاز في منافسات الكرة الحديدية رمية الفولو الجزائري محمد بن سليم بالفضية، والجزائرية أفيناي سليا بالفضية، وعلى صعيد السيدات أحرزت المغربية فتيحة محسن الميدالية الذهبية، والجزائرية كامليا تحرز الفضية، وكذلك المغربية سارة الإدريسي تحرز الفضية، بينما فازت الجزائر في منافسات الزوجي بفضية السيدات في الرافا.

رمي الرمح

وفاز القطري أحمد ماقور بالفضية في رمي الرمح، وفي القفز العالي فاز القطري حمدي علي بالذهبية، والعماني فتاك بيت جبوب بالفضية.

التايكواندو والرماية ورفع الأثقال

وفي منافسات التايكواندو وزن +87 كلغ، فاز المغربي أيوب باسل بالفضية، وفي التايكواندو-74 فاز الفلسطيني أحمد بهلول بالفضية.

وفي الرماية توجت الكويت بالفضية، والمغرب بالبرونزية، وفي رفع الأثقال وزن 61 كلغ فاز السعودي سراج السالم بالفضية.

جدول الميداليات بدورة التضامن

1- تركيا.. 48 ذهبية، 48 فضية، 41 برونزية.

2- إيران.. 22 ذهبية، 18 فضية، 16 برونزية.

3- أوزبكستان.. 18 ذهبية، 14 فضية، 21 برونزية.

4- كازاخستان.. 12 ذهبية، 5 فضيات، 19 برونزية.

5- أذربيجان.. 9 ذهبيات، 12 فضية، 14 برونزية.

6- المغرب.. 9 ذهبيات، 6 فضيات، 20 برونزية.

7- البحرين.. 9 ذهبيات، 6 فضيات، 3 برونزيات.

8- إندونيسيا.. 8 ذهبيات، 4 فضيات، 6 برونزيات.

9- الجزائر.. 4 ذهبيات، 5 فضيات، 6 برونزيات.

10- طاجيكستان.. 3 ذهبيات، 4 فضيات، 2 برونزية.

11- قطر.. 3 ذهبيات، 3 فضيات، 3 برونزيات.

12- الكويت.. 3 ذهبيات، 3 فضيات، 3 برونزيات.

13- أوغندا.. 2 ذهبية، 4 فضيات، 3 برونزيات.

14- الإمارات.. 2 ذهبية، 1 فضية، 3 برونزيات.

15- غامبيا.. 2 ذهبية.

16- السعودية.. 1 ذهبية، 10 فضيات، 4 برونزيات.

17- تركمستان.. 1 ذهبية، 2 فضيات، 5 برونزيات.

18- نيجيريا.. 1 ذهبية، 2 فضية، 1 برونزية.

19- ساحل العاج.. 1 ذهبية، 1 فضية، 2 برونزية.

20- الأردن.. 1 ذهبية، 1 فضية، 1 برونزية.

21- ليبيا.. 1 ذهبية، 3 برونزيات.

22- الكاميرون.. 1 ذهبية، 3 برونزيات.

23- عمان.. 1 ذهبية، 2 برونز.

24- بوركينا فاسو.. 1 ذهبية، 1 برونزية.

25- النيجر.. 1 ذهبية، 1 برونزية.

26- باكستان.. 1 ذهبية.

27- جيبوتي.. 2 فضية، 1 برونزية.

28- ماليزيا.. 1 فضية، 3 برونزيات.

29- السنغال.. 1 فضية، 3 برونزيات.

30- لبنان.. 1 فضية، 2 برونزية.

31- طاجيكستان.. 1 فضية، 2 برونزية.

32- التوغو.. 1 فضية.

33- ألبانيا.. 1 فضية.

34- نيجيريا.. 1 فضية.

35- بوتسوانا.. 1 فضية.

36- فلسطين..1 فضية.

37- السودان.. 1 فضية.

38- تونس.. 2 برونزية.

39- غينيا بيساو.. 1 برونزية.

40- مالديف.. 1 برونزية.

41- أفغانستان.. 1 برونزية.

البعثة الليبية في تركيا. (فيسبوك)

البعثة الليبية في تركيا. (فيسبوك)

البعثة الليبية في تركيا. (فيسبوك)

البعثة الليبية في تركيا. (فيسبوك)

البعثة الليبية في تركيا. (فيسبوك)

البعثة الليبية في تركيا. (فيسبوك)