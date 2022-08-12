البطل الليبي راشد السويسي يفوز بالقلادة الذهبية في «ألعاب التضامن الإسلامي»

القاهرة - بوابة الوسط

توج البطل الليبي لاعب الكرة الحديدية راشد السويسي، بالقلادة الذهبية في تخصص الرافا، فردي ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة بمدينة قونية 2021.

وجاء تتويج راشد السويسي بالميدالية الذهبية بعد فوزه في المباراة النهائية على اللاعب العالمي التركي أوقوزان تورهان بنتيجة 12 مقابل 7.

- برونزيتان لليبيا في دورة ألعاب التضامن الإسلامي