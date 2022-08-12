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البطل الليبي راشد السويسي يفوز بالقلادة الذهبية في «ألعاب التضامن الإسلامي»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 أغسطس 2022, 01:48 مساء
البطل الليبي راشد السويسي يفوز بالقلادة الذهبية في «ألعاب التضامن الإسلامي»
الليبي راشد السويسي يفوز على اللاعب التركي اوقوزان تورهان.. ويتوج بذهبية فردي الرافا ضمن منافسات الكرة الحديدية في ألعاب التضامن الإسلامي. (الإنترنت)
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توج البطل الليبي لاعب الكرة الحديدية راشد السويسي، بالقلادة الذهبية في تخصص الرافا، فردي ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة بمدينة قونية 2021.

وجاء تتويج راشد السويسي بالميدالية الذهبية بعد فوزه في المباراة النهائية على اللاعب العالمي التركي أوقوزان تورهان بنتيجة 12 مقابل 7.

- برونزيتان لليبيا في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

ميداليتان برونزيتان
وكانت ليبيا توجت في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بمدينة قونيا التركية، بميداليتين برونزيتين عن طريق اللاعب علي الصغير، ضمن منافسات الكرة الحديدية تخصص طويل دقة وتصاعدي.

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