برونزيتان لليبيا في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

توجت ليبيا أمس في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بمدينة قونيا التركية، بميداليتين برونزيتين عن طريق اللاعب علي الصغير، ضمن منافسات الكرة الحديدية تخصص طويل دقة وتصاعدي.

وفي تصريح لرئيس الاتحاد الليبي للكرة الحديدية محمود الطويل خص به «بوابة الوسط» قال: «حققنا أمس ميداليتين برونزيتين عن طريق اللاعب علي الصغير في التخصص الطويل دقة وتصاعدي، ولولا نقص الخبرة والاحتكاك في الدقة طويل اللاعب علي كان متفوقا 7 /3 حتى الرمية الأخيرة التي تحصل اللاعب الجزائري على خمس نقاط، وتقدم على لاعبنا بفارق نقطه 8/ 7.

وفي التصاعدي فقد اللاعب علي الصغير مباراته أمام الجزائري محمد سليم وبفارق أربع نقاط 33 /29. وأضاف الطويل أن الآمال معقودة على الثنائي تخصص الرافا عبدالمهيمن الزنتوتي، وراشد سويسي في اعتلاء منصات التتويج.

وأكمل الطويل: «رئيس الاتحاد الدولي للدقة أبدى إعجابه بالمستوى المتميز للحكم الليبي علي بشير الذي أدار أمس ثلاث مباريات بين النيجر والسنغال، والجزائر والمغرب وتركيا والنيجر».

جدول الميداليات بدورة التضامن الإسلامي:

1- تركيا: (22 ذهب 18 فضة و14 برونز).

2- إيران: (8 ذهب، و12 فضة و7 برونز).

3- كازاخستان: (6 ذهب 1، وفضة، و8 برونز).

4- أوزبكستان: (5 ذهب، و6 فضة، و12 برونز).

5- أذربيجان: (5 ذهب، و5 فضة، و3 برونز).

6- البحرين: (5 ذهب، و3 فضة، و2 برونز).

7- المغرب: (4 ذهب، و3 فضة، و6 برونز).

8- أوغندا: (2 ذهب، و4 فضة، و1 برونز).

9- الإمارات: (2 ذهب، و1 فضة، 1 برونز).

10- قطر: (2 ذهب، و2 برونز).

11- الجزائر: (1 ذهب، و2 برونز).

12- ساحل العاج: (1 ذهب، و1 برونز).

13- النيجر: (1 ذهب، و1 برونز).

14- بوركينا: (1 ذهب).

15- نيجيريا: (1 ذهب).

16: السعودية: (3 فضة).

17 - ماليزيا: (1 فضة، 2 برونز).

18- السنغال: (1 فضة، و2 برونز).

19- جيبوتي: (1فضة، 1 برونز).

20- البحرين: (1 فضة، و1 برونز).

21- كاجستان: (1 فضة، و1 برونز).

22- ألبانيا: (1 فضة).

23- السودان: (1 فضة. ).

24- الكاميرون: (3 برونز).

25- ليبيا: (2 برونز).

26- الكويت: (2 برونز).

27- لبنان: (1 برونز).

28- عمان: (1 برونز).

29- تونس: (1 برونز).