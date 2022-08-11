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اللجنة الأولمبية تعتمد نتيجة انتخابات الاتحاد الليبي للمهاري

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الخميس 11 أغسطس 2022, 09:43 مساء
اللجنة الأولمبية تعتمد نتيجة انتخابات الاتحاد الليبي للمهاري
مصطفى حماد. (فيسبوك)
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اعتمدت الجنة الأولمبية الليبية نتيجة انتخابات الاتحاد الليبي للمهاري برئاسة مصطفى حمادي، والتي جرت يوم السبت بمقر الأكاديمية بطرابلس.

وحصلت قائمة حمادي على 9 أصوات من 12 صوتا أعضاء الأندية المنضوية تحت الاتحاد الليبي للمهاري لولاية جديدة لأربع سنوات مقبلة.

وضمت القائمة رقم «1» المنتخبة مصطفى سالم حمادي رئيسا، وموسى أحمد الفهلالي نائبا للرئيس، وطارق امبارك اللافي أمين الصندوق، وعضوية كل من محمد ابكيدة الخير، والمختار محمد القوني، ومحمد الزلاوي صالح، والصديق محمد تالي محمد، وفاضي منصورة فرحان عضو المرأة بالاتحاد.

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وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» أكد رئيس الاتحاد الليبي للمهاري، مصطفى سالم حمادي، أنه يتمنى تحقيق جميع الأهداف التي رسمها وأن تكون الولاية الجديدة ولاية الإنجازات.

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