بالفيديو: راشد السويسري إلى المباراة النهائية في منافسات الرافا بألعاب التضامن الإسلامي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تأهل لاعب المنتخب الليبي للكرة الحديدية، راشد السويسي، إلى نهائي فردي الرافا، بعد فوزه في مباراة مثيرة على الجزائري حكيم علي (11 مقابل 9) ضمن منافسات الكرة الحديدية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي قونيا 2021.

وجرت مساء الثلاثاء بمدينة قونيا التركية مراسم الافتتاح لدورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة، بحضور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وجاء حفل الافتتاح رائعا ومميزا وسط حضور جماهيري كبير وصل إلى ما يقارب 45 ألف متفرج.

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