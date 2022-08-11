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بالفيديو: راشد السويسري إلى المباراة النهائية في منافسات الرافا بألعاب التضامن الإسلامي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الخميس 11 أغسطس 2022, 06:07 مساء
بالفيديو: راشد السويسري إلى المباراة النهائية في منافسات الرافا بألعاب التضامن الإسلامي
افتتاح دورة ألعاب التضامن الإسلامي. (إنترنت)
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تأهل لاعب المنتخب الليبي للكرة الحديدية، راشد السويسي، إلى نهائي فردي الرافا، بعد فوزه في مباراة مثيرة على الجزائري حكيم علي (11 مقابل 9) ضمن منافسات الكرة الحديدية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي قونيا 2021.

وجرت مساء الثلاثاء بمدينة قونيا التركية مراسم الافتتاح لدورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة، بحضور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وجاء حفل الافتتاح رائعا ومميزا وسط حضور جماهيري كبير وصل إلى ما يقارب 45 ألف متفرج.

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- افتتاح دورة ألعاب التضامن الإسلامي بقونيا التركية وسط مشاركة ليبية

علم ليبيا في عرض الافتتاح
ورفع علم ليبيا في عرض الافتتاح لاعب الكرة الحديدية راشد سويسي، وشهد الحفل عروضا فنية رائعة تحاكي تاريخ وأصالة مدينة قونيا، حيث قدم بعدها الفنان ماهر زين وصلات من المعزوفات والأناشيد الدينية نالت إعجاب واستحسان الجماهير الحاضرة، إضافة إلى عروض ضوئية باستخدام الطائرات المسيرة والألعاب النارية.

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