Atwasat

لجنة المسابقات تحدد مواعيد منافسات كأس ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الخميس 11 أغسطس 2022, 05:21 مساء
لجنة المسابقات تحدد مواعيد منافسات كأس ليبيا
لاعبو نادي الاتحاد يحتفلون في الملعب. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)
alwasat radio

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم مواعيد مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس ليبيا انطلاقاً من الأول لشهر أكتوبر المقبل.

وتقام جميع مباريات الدور الـ16 في يوم واحد السبت الأول من شهر أكتوبر المقبل في ملاعب مختلف، وإليكم كل تفاصيل جدول مباريات.

السبت الأول من أكتوبر
التعاون يلتقي الأولمبي بملعب شهداء بنينا الساعة الرابعة. والصداقة يلتقي الأهلي طرابلس بملعب شهداء بنينا الساعة السابعة. والأخضر يلتقي الاتحاد الساعة الرابعة بملعب المرج. 

- «الاتحاد» يتوج بكأس ليبيا لكرة الصالات

ويلعب بنغازي الجديدة أمام الأهلي بنغازي بملعب شيخ الشهداء الساعة الرابعة. ويواجه السويحلي أمام نظيره الهلال سبها بملعب أبو سليم الساعة الرابعة مساء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كيم جونغ أون يتحدث عن «معجزة» في مكافحة «كورونا»

كيم جونغ أون يتحدث عن «معجزة» في مكافحة «كورونا»
خبير إيطالي: يمكن إيجاد حل في ليبيا عبر تشكيل حكومة ثالثة

خبير إيطالي: يمكن إيجاد حل في ليبيا عبر تشكيل حكومة ثالثة
توجيه الاتهام لبريطاني من خلية «البيتلز» التابعة لـ«داعش» بعد توقيفه في لندن

توجيه الاتهام لبريطاني من خلية «البيتلز» التابعة لـ«داعش» بعد توقيفه في لندن
ريال مدريد يفوز بكأس السوبر الأوروبية للمرة الخامسة (فيديو)

ريال مدريد يفوز بكأس السوبر الأوروبية للمرة الخامسة (فيديو)
«ميدل إيست آي»: عائلة حفتر تصفي ممتلكاتها في أميركا وسط دعاوى تعويض

«ميدل إيست آي»: عائلة حفتر تصفي ممتلكاتها في أميركا وسط دعاوى تعويض
في غياب قانون للإعلام.. صحفيو ليبيا ضحية لقانوني العقوبات ومكافحة الإرهاب

في غياب قانون للإعلام.. صحفيو ليبيا ضحية لقانوني العقوبات ومكافحة الإرهاب
وفاة عميد قبيلة المغاربة الشيخ صالح الأطيوش

وفاة عميد قبيلة المغاربة الشيخ صالح الأطيوش
إعادة إطلاق قط بري في محمية وادي الناقة (فيديو)

إعادة إطلاق قط بري في محمية وادي الناقة (فيديو)
الصيد الجائر يهدد الأنواع المهددة بالانقراض في البحر المتوسط

الصيد الجائر يهدد الأنواع المهددة بالانقراض في البحر المتوسط
منظمة «سبورتس أنجيلس»: 77 رياضيا أوكرانيا لقوا حتفهم في الحرب الروسية

منظمة «سبورتس أنجيلس»: 77 رياضيا أوكرانيا لقوا حتفهم في الحرب الروسية
«الكتاب الأبيض».. هكذا تخطط الصين لاستعادة تايوان

«الكتاب الأبيض».. هكذا تخطط الصين لاستعادة تايوان
فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية

فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية
تفتيش القصر الرئاسي في بيرو بحثا عن شقيقة زوجة الرئيس المتهمة بقضية فساد وغسل أموال

تفتيش القصر الرئاسي في بيرو بحثا عن شقيقة زوجة الرئيس المتهمة بقضية فساد وغسل ...
شاهد في «اقتصاد بلس»: آخر أخبار السيولة.. وترتيب ليبيا في مؤشر الأمن الغذائي

شاهد في «اقتصاد بلس»: آخر أخبار السيولة.. وترتيب ليبيا في مؤشر الأمن الغذائي
«خيام» قمر صناعي إيراني أطلقته روسيا ويثير مخاوف الغرب

«خيام» قمر صناعي إيراني أطلقته روسيا ويثير مخاوف الغرب
«لم يعد لدينا ما نأكله».. مكالمة طفل جائع تثير تعاطف البرازيليين

«لم يعد لدينا ما نأكله».. مكالمة طفل جائع تثير تعاطف البرازيليين
«طبرق الطبي» يستقدم البروفيسور هاني شنيب لإجراء القسطرة الطرفية

«طبرق الطبي» يستقدم البروفيسور هاني شنيب لإجراء القسطرة الطرفية
8 سنوات مضت من انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب

8 سنوات مضت من انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الرياضة» تهنئ المنتخب الليبي للشطرنج
«الرياضة» تهنئ المنتخب الليبي للشطرنج
أوزبكستان تتوج بكأس وذهبية الأولمبياد العالمي للشطرنج.. وليبيا 81
أوزبكستان تتوج بكأس وذهبية الأولمبياد العالمي للشطرنج.. وليبيا 81
افتتاح دورة ألعاب التضامن الإسلامي بقونيا التركية وسط مشاركة ليبية
افتتاح دورة ألعاب التضامن الإسلامي بقونيا التركية وسط مشاركة ...
فوز الزراعة والطب البشري في دوري الطلاب بجامعة طرابلس
فوز الزراعة والطب البشري في دوري الطلاب بجامعة طرابلس
البطلة رتاج السائح: حرموني وحرموا ليبيا من ميدالية ذهبية
البطلة رتاج السائح: حرموني وحرموا ليبيا من ميدالية ذهبية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر «WTV».. «الأهلي طرابلس 1 - 2 الاتحاد» في موقعة التتويج بالدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. «الأهلي طرابلس 1 - 2 الاتحاد» في موقعة ......
تعرف على جدول ترتيب «سداسي التتويج» بعد انتهاء منافسات الجولة الرابعة
تعرف على جدول ترتيب «سداسي التتويج» بعد انتهاء منافسات ......
انتهت عبر «WTV»: «الأهلي طرابلس 1 - 0 الأولمبي» في ختام جولات سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV»: «الأهلي طرابلس 1 - 0 الأولمبي» في ختام ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 0 - 0 الاتحاد» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 0 - 0 الاتحاد» في ......
انتهت عبر «WTV»: «النصر 1 - 2 الاتحاد» في ختام جولات سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV»: «النصر 1 - 2 الاتحاد» في ختام جولات سداسي ......
المزيد
بالفيديو: راشد السويسري إلى المباراة النهائية في منافسات الرافا بألعاب التضامن الإسلامي
بالفيديو: راشد السويسري إلى المباراة النهائية في منافسات ......
طارق ثابت مدربا للأولمبي
طارق ثابت مدربا للأولمبي...
لجنة المسابقات تحدد مواعيد منافسات كأس ليبيا
لجنة المسابقات تحدد مواعيد منافسات كأس ليبيا...
البطلة رتاج السائح: حرموني وحرموا ليبيا من ميدالية ذهبية
البطلة رتاج السائح: حرموني وحرموا ليبيا من ميدالية ذهبية...
فوز الزراعة والطب البشري في دوري الطلاب بجامعة طرابلس
فوز الزراعة والطب البشري في دوري الطلاب بجامعة طرابلس...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط