لجنة المسابقات تحدد مواعيد منافسات كأس ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم مواعيد مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس ليبيا انطلاقاً من الأول لشهر أكتوبر المقبل.

وتقام جميع مباريات الدور الـ16 في يوم واحد السبت الأول من شهر أكتوبر المقبل في ملاعب مختلف، وإليكم كل تفاصيل جدول مباريات.

السبت الأول من أكتوبر

التعاون يلتقي الأولمبي بملعب شهداء بنينا الساعة الرابعة. والصداقة يلتقي الأهلي طرابلس بملعب شهداء بنينا الساعة السابعة. والأخضر يلتقي الاتحاد الساعة الرابعة بملعب المرج.

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ويلعب بنغازي الجديدة أمام الأهلي بنغازي بملعب شيخ الشهداء الساعة الرابعة. ويواجه السويحلي أمام نظيره الهلال سبها بملعب أبو سليم الساعة الرابعة مساء.