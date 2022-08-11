Atwasat

البطلة رتاج السائح: حرموني وحرموا ليبيا من ميدالية ذهبية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 11 أغسطس 2022, 11:03 صباحا
البطلة رتاج السائح: حرموني وحرموا ليبيا من ميدالية ذهبية
رتاج السائح. (الإنترنت)
alwasat radio

أشارت بطلة رمى القرص الليبية رتاج السائح، والمتوجة بسبع مداليات ذهبية عربيًا وأفريقيًا ومتوسطيًا، إلى أنها ظلمت بعدما حرمت من المشاركة بدورة ألعاب التضامن الإسلامي بقونيا التركية 2022.

وأضافت رتاج، في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الفارق كبير بين الرقم المسجل باسمي في رمي القرص 56.40 متر وبين التركية المتوجة بذهبية القرص بدورة ألعاب التضامن الإسلامي.

وقالت عبر حسابها: «ياناس شوفوا حرموني وحرموا ليبيا من الميدالية الذهبية أنا رقمي 56،40 الترتيب الأول 54.91». وأضافت «عيت وأنا نقول عندي ميدالية ذهبية عيت واني نطلب في حد من المسؤولين يوقف معاي عيت وأنا نقول ليبيا بتحرموها من الذهب شكرًا، ونشكركم على الوطنية وحبكم للبلاد، بدل علم ونشيد ليبيا يرتفع اعطيتوها هدية لتركيا بقراراتكم الغريبة».

- بالصور: رتاج السائح تستعد للاستحقاقات الدولية المقبلة
- بالصور: وزارة الرياضة تكرم بطلة العرب اللاعبة رتاج السائح
- رتاج السايح تتوج بذهبية قرص العرب

يذكر  أنه بعد النتائج المتواضعة لليبيا في دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية، قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية اقتصار المشاركة في دورة التضامن الإسلامي بقونيا التركية بلعبة الكرة الحديدية فقط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ريال مدريد يفوز بكأس السوبر الأوروبية للمرة الخامسة (فيديو)

ريال مدريد يفوز بكأس السوبر الأوروبية للمرة الخامسة (فيديو)
الصيد الجائر يهدد الأنواع المهددة بالانقراض في البحر المتوسط

الصيد الجائر يهدد الأنواع المهددة بالانقراض في البحر المتوسط
منظمة «سبورتس أنجيلس»: 77 رياضيا أوكرانيا لقوا حتفهم في الحرب الروسية

منظمة «سبورتس أنجيلس»: 77 رياضيا أوكرانيا لقوا حتفهم في الحرب الروسية
«الكتاب الأبيض».. هكذا تخطط الصين لاستعادة تايوان

«الكتاب الأبيض».. هكذا تخطط الصين لاستعادة تايوان
فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية

فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية
تفتيش القصر الرئاسي في بيرو بحثا عن شقيقة زوجة الرئيس المتهمة بقضية فساد وغسل أموال

تفتيش القصر الرئاسي في بيرو بحثا عن شقيقة زوجة الرئيس المتهمة بقضية فساد وغسل ...
شاهد في «اقتصاد بلس»: آخر أخبار السيولة.. وترتيب ليبيا في مؤشر الأمن الغذائي

شاهد في «اقتصاد بلس»: آخر أخبار السيولة.. وترتيب ليبيا في مؤشر الأمن الغذائي
«خيام» قمر صناعي إيراني أطلقته روسيا ويثير مخاوف الغرب

«خيام» قمر صناعي إيراني أطلقته روسيا ويثير مخاوف الغرب
«لم يعد لدينا ما نأكله».. مكالمة طفل جائع تثير تعاطف البرازيليين

«لم يعد لدينا ما نأكله».. مكالمة طفل جائع تثير تعاطف البرازيليين
«طبرق الطبي» يستقدم البروفيسور هاني شنيب لإجراء القسطرة الطرفية

«طبرق الطبي» يستقدم البروفيسور هاني شنيب لإجراء القسطرة الطرفية
8 سنوات مضت من انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب

8 سنوات مضت من انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب
لانقضاء المهلة.. أهالي الوادي الأبيض يعلنون بدء إجراءات قفل الحقول النفطية

لانقضاء المهلة.. أهالي الوادي الأبيض يعلنون بدء إجراءات قفل الحقول النفطية
كاركاتير خيري - فلسطين وأوكرانيا.. ازدواجية الغرب!

كاركاتير خيري - فلسطين وأوكرانيا.. ازدواجية الغرب!
تصريح لوزير التعليم العالي في حكومة الدبيبة يثير جدلا: «إعادة الزواج وإكثار الأسر أهم من الدراسة»

تصريح لوزير التعليم العالي في حكومة الدبيبة يثير جدلا: «إعادة الزواج وإكثار ...
نائب بريطاني يهاجم اجتماع محافظي مصرفي ليبيا وإنجلترا وتقارير بريطانية عن تلاعب بالاعتمادات

نائب بريطاني يهاجم اجتماع محافظي مصرفي ليبيا وإنجلترا وتقارير بريطانية عن تلاعب ...
«الرقابة على الأغذية» ببنغازي يؤكد عدم وجود «برومات البوتاسيوم» في عملية صناعة الخبز بالمدينة

«الرقابة على الأغذية» ببنغازي يؤكد عدم وجود «برومات البوتاسيوم» في عملية صناعة ...
عائلة الناشطة نادين الفارسي تؤكد خطف شقيقتها ندى

عائلة الناشطة نادين الفارسي تؤكد خطف شقيقتها ندى
حول المرآة

حول المرآة
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
في الكونفدرالية: النصر يواجه الفائز من «اس اس» الجيبوتي و«كيغالي» الرواندي في دور الـ32
في الكونفدرالية: النصر يواجه الفائز من «اس اس» الجيبوتي و«كيغالي»...
في الكونفدرالية: الأخضر في مواجهة أهلي الخرطوم السوداني في دور الـ64
في الكونفدرالية: الأخضر في مواجهة أهلي الخرطوم السوداني في دور ...
عادل القريو يستقيل من مجلس إدارة السويحلي
عادل القريو يستقيل من مجلس إدارة السويحلي
«الرياضة» تهنئ المنتخب الليبي للشطرنج
«الرياضة» تهنئ المنتخب الليبي للشطرنج
أوزبكستان تتوج بكأس وذهبية الأولمبياد العالمي للشطرنج.. وليبيا 81
أوزبكستان تتوج بكأس وذهبية الأولمبياد العالمي للشطرنج.. وليبيا 81
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر «WTV».. «الأهلي طرابلس 1 - 2 الاتحاد» في موقعة التتويج بالدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. «الأهلي طرابلس 1 - 2 الاتحاد» في موقعة ......
تعرف على جدول ترتيب «سداسي التتويج» بعد انتهاء منافسات الجولة الرابعة
تعرف على جدول ترتيب «سداسي التتويج» بعد انتهاء منافسات ......
انتهت عبر «WTV»: «الأهلي طرابلس 1 - 0 الأولمبي» في ختام جولات سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV»: «الأهلي طرابلس 1 - 0 الأولمبي» في ختام ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 0 - 0 الاتحاد» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 0 - 0 الاتحاد» في ......
انتهت عبر «WTV»: «النصر 1 - 2 الاتحاد» في ختام جولات سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV»: «النصر 1 - 2 الاتحاد» في ختام جولات سداسي ......
المزيد
البطلة رتاج السائح: حرموني وحرموا ليبيا من ميدالية ذهبية
البطلة رتاج السائح: حرموني وحرموا ليبيا من ميدالية ذهبية...
فوز الزراعة والطب البشري في دوري الطلاب بجامعة طرابلس
فوز الزراعة والطب البشري في دوري الطلاب بجامعة طرابلس...
افتتاح دورة ألعاب التضامن الإسلامي بقونيا التركية وسط مشاركة ليبية
افتتاح دورة ألعاب التضامن الإسلامي بقونيا التركية وسط مشاركة......
أوزبكستان تتوج بكأس وذهبية الأولمبياد العالمي للشطرنج.. وليبيا 81
أوزبكستان تتوج بكأس وذهبية الأولمبياد العالمي للشطرنج.. ......
«الرياضة» تهنئ المنتخب الليبي للشطرنج
«الرياضة» تهنئ المنتخب الليبي للشطرنج...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط