البطلة رتاج السائح: حرموني وحرموا ليبيا من ميدالية ذهبية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أشارت بطلة رمى القرص الليبية رتاج السائح، والمتوجة بسبع مداليات ذهبية عربيًا وأفريقيًا ومتوسطيًا، إلى أنها ظلمت بعدما حرمت من المشاركة بدورة ألعاب التضامن الإسلامي بقونيا التركية 2022.

وأضافت رتاج، في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الفارق كبير بين الرقم المسجل باسمي في رمي القرص 56.40 متر وبين التركية المتوجة بذهبية القرص بدورة ألعاب التضامن الإسلامي.

وقالت عبر حسابها: «ياناس شوفوا حرموني وحرموا ليبيا من الميدالية الذهبية أنا رقمي 56،40 الترتيب الأول 54.91». وأضافت «عيت وأنا نقول عندي ميدالية ذهبية عيت واني نطلب في حد من المسؤولين يوقف معاي عيت وأنا نقول ليبيا بتحرموها من الذهب شكرًا، ونشكركم على الوطنية وحبكم للبلاد، بدل علم ونشيد ليبيا يرتفع اعطيتوها هدية لتركيا بقراراتكم الغريبة».

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يذكر أنه بعد النتائج المتواضعة لليبيا في دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية، قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية اقتصار المشاركة في دورة التضامن الإسلامي بقونيا التركية بلعبة الكرة الحديدية فقط.