Atwasat

أوزبكستان تتوج بكأس وذهبية الأولمبياد العالمي للشطرنج.. وليبيا 81

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 10 أغسطس 2022, 02:25 مساء
أوزبكستان تتوج بكأس وذهبية الأولمبياد العالمي للشطرنج.. وليبيا 81
أبطال ليبيا في الشطرنج. (فيسبوك)
alwasat radio

أسدل الستار، أمس الثلاثاء، بمدينة تشيناي الهندية على بطولة الأولمبياد العالمي للشطرنج الـ44 بتتويج أوزبكستان بكأس الأولمبياد والميدالية الذهبية، وجاءت أرمينيا ثانيا والهند ثالثا.

وحقق منتخب ليبيا للرجال ذهبية المجموعة الرابعة وحل في الترتيب الـ81 عالميا، بعد فوزه في الجولة الختامية، أمس الثلاثاء، على منتخب هونغ كونغ، بنتيجة نقطتين ونصف مقابل نقطة ونصف (2.5-1.5)، وحقق لليبيا الفوز يوسف الحصادي وتعادل الثلاثي أسامة الطالب وناجي أبوقتدة وأحمد نصرالدين.

- منتخب ليبيا يحصد ذهبية في الأولمبياد العالمي للشطرنج بالهند.. وأبوقندة أستاذ
- «الرياضة» تهنئ المنتخب الليبي للشطرنج
- فوز ليبيا على العراق في الأولمبياد العالمي للشطرنج

وفقد منتخب سيدات ليبيا مباراته أمام غوبانا بنصف نقطة لثلاث نقاط ونصف، بينما تعادلت خديجة الفلو، وخسارة كل من سعاد الرايس ونيروز البدوي وخلود الفلو.

ترتيب المجموعات
جاء ترتيب المجموعات بالأولمبياد، ليشهد تتويج أوزبكستان بذهبية المجموعة الأولى، ونالت جورجيا الفضية، والهند البرونزية، كما توجت مالدوفيا بذهبية المجموعة الثانية، ونالت كازاخستان الفضية، مونتقيرو البرونزية، وتوجت تونس بذهبية المجموعة الثالثة، ونالت زيمبابوي الفضية، وطاجكستان البرونزية.

وتوجت ليبيا بذهبية المجموعة الرابعة، ونالت مينمار الفضية، وبوتسوانا البرونزية، وتوجت مالدوفا بذهبية المجموعة الخامسة، ونالت سيراليون الفضية، وأريتريا البرونزية.

الترتيب النهائي
توجت أوزبكستان بكأس الأولمبياد والميدالية الذهبية، ونالت أرمينيا الميدالية الفضية، وحصلت الهند على ميداليتين برونزيتين، ورابعا الهند، وخامسا أميركا، وسادسا مولدوفا، وسابعا أذربيجان، وثامنا المجر، وتاسعا بولندا، وعاشرا لتوانيا.

ترتيب العرب في الأولمبياد  
جاء ترتيب العرب في أولمبياد الشطرنج، ليشهد تصدر مصر ترتيب الدول العربية، وجاءت في الترتيب 36، وتلتها تونس 41، والمغرب 73، الإمارات 75، ليبيا 81، اليمن 84، سورية 90، لبنان 98، الجزائر 106، عمان 113، العراق 116، الأردن 118، موريتانيا 119، السودان 120، السعودية 121، فلسطين 131، الكويت 132، البحرين 135، قطر 145، الصومال 148، جيبوتي 168، جزر القمر 182.

13 لقبًا للعرب في الأولمبياد
تحصل 13 لاعبا عربيا على ألقاب في الأولمبياد، تحصل 6 لاعبين عرب على لقب أستاذ اتحادي (FM) وهم: ناجي أبوقندة (ليبيا)، وعبدالرحمن الطاهر (الإمارات)، وعبدالرحمن الإبراهيم (الكويت)، وأحمد الرحيلي (السعودية)، وبهاء مسودة (فلسطين)، وعبدالرحيم طالب (موريتانيا).

أيضا سبع لاعبات عرب تحصلن على لقب أستاذة اتحادية (WFM)، وهن: روضة عيسى (الإمارات)، وداليا السميري  (السعودية)، وتقوى حموري (فلسطين)، وإيمان صوان (فلسطين)، وناديا فواز (لبنان)، وناهد صلاح (السودان)، ومنار خليل (سورية).

يشار إلى أن ليبيا مثلها في أولمبياد الشطرنج اللاعبون: يوسف الحصادي وعمرو فطيس وأحمد نصر الدين وأسامة طالب وناجي أبوقندة واللاعبات خديجة الفلو وإخلاص جمعة الفلو وخولة الفلو وسعاد الرايس ونيروز البدو.

أبطال ليبيا في الشطرنج. (فيسبوك)
أبطال ليبيا في الشطرنج. (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماسك يبيع أسهما من «تسلا» تحسبا لخسارة معركته مع «تويتر»

ماسك يبيع أسهما من «تسلا» تحسبا لخسارة معركته مع «تويتر»
فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية

فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية
تفتيش القصر الرئاسي في بيرو بحثا عن زوجة شقيق الرئيس المتهمة بقضية فساد وغسل أموال

تفتيش القصر الرئاسي في بيرو بحثا عن زوجة شقيق الرئيس المتهمة بقضية فساد وغسل ...
البرازيل.. أكبر نسبة انخفاض في الأسعار منذ 42 عاما

البرازيل.. أكبر نسبة انخفاض في الأسعار منذ 42 عاما
شاهد في «اقتصاد بلس»: آخر أخبار السيولة.. وترتيب ليبيا في مؤشر الأمن الغذائي

شاهد في «اقتصاد بلس»: آخر أخبار السيولة.. وترتيب ليبيا في مؤشر الأمن الغذائي
الجزائر: السجن لمؤثرين على شبكات التواصل بتهمة الاحتيال

الجزائر: السجن لمؤثرين على شبكات التواصل بتهمة الاحتيال
«خيام» قمر صناعي إيراني أطلقته روسيا ويثير مخاوف الغرب

«خيام» قمر صناعي إيراني أطلقته روسيا ويثير مخاوف الغرب
قرعة أبطال أفريقيا.. الأهلي طرابلس يواجه فريق كمكم زنجبار

قرعة أبطال أفريقيا.. الأهلي طرابلس يواجه فريق كمكم زنجبار
«لم يعد لدينا ما نأكله».. مكالمة طفل جائع تثير تعاطف البرازيليين

«لم يعد لدينا ما نأكله».. مكالمة طفل جائع تثير تعاطف البرازيليين
«بوابة الوسط» تستعرض لمحات الأندية الليبية في القارة السمراء قبل قرعة «كاف»

«بوابة الوسط» تستعرض لمحات الأندية الليبية في القارة السمراء قبل قرعة «كاف»
خطة بايدن لحصار التضخم لن تنقذ الأسواق.. ونصائح للمستثمرين بالتحول إلى السلع

خطة بايدن لحصار التضخم لن تنقذ الأسواق.. ونصائح للمستثمرين بالتحول إلى السلع
«طبرق الطبي» يستقدم البروفيسور هاني شنيب لإجراء القسطرة الطرفية

«طبرق الطبي» يستقدم البروفيسور هاني شنيب لإجراء القسطرة الطرفية
8 سنوات مضت من انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب

8 سنوات مضت من انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب
لانقضاء المهلة.. أهالي الوادي الأبيض يعلنون بدء إجراءات قفل الحقول النفطية

لانقضاء المهلة.. أهالي الوادي الأبيض يعلنون بدء إجراءات قفل الحقول النفطية
كاركاتير خيري - فلسطين وأوكرانيا.. ازدواجية الغرب!

كاركاتير خيري - فلسطين وأوكرانيا.. ازدواجية الغرب!
تصريح لوزير التعليم العالي في حكومة الدبيبة يثير جدلا: «إعادة الزواج وإكثار الأسر أهم من الدراسة»

تصريح لوزير التعليم العالي في حكومة الدبيبة يثير جدلا: «إعادة الزواج وإكثار ...
نائب بريطاني يهاجم اجتماع محافظي مصرفي ليبيا وإنجلترا وتقارير بريطانية عن تلاعب بالاعتمادات

نائب بريطاني يهاجم اجتماع محافظي مصرفي ليبيا وإنجلترا وتقارير بريطانية عن تلاعب ...
«الرقابة على الأغذية» ببنغازي يؤكد عدم وجود «برومات البوتاسيوم» في عملية صناعة الخبز بالمدينة

«الرقابة على الأغذية» ببنغازي يؤكد عدم وجود «برومات البوتاسيوم» في عملية صناعة ...
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
قرعة أبطال أفريقيا.. الأهلي طرابلس يواجه فريق كمكم زنجبار
قرعة أبطال أفريقيا.. الأهلي طرابلس يواجه فريق كمكم زنجبار
في الكونفدرالية: النصر يواجه الفائز من «اس اس» الجيبوتي و«كيغالي» الرواندي في دور الـ32
في الكونفدرالية: النصر يواجه الفائز من «اس اس» الجيبوتي و«كيغالي»...
في الكونفدرالية: الأخضر في مواجهة أهلي الخرطوم السوداني في دور الـ64
في الكونفدرالية: الأخضر في مواجهة أهلي الخرطوم السوداني في دور ...
عادل القريو يستقيل من مجلس إدارة السويحلي
عادل القريو يستقيل من مجلس إدارة السويحلي
«الرياضة» تهنئ المنتخب الليبي للشطرنج
«الرياضة» تهنئ المنتخب الليبي للشطرنج
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر «WTV».. «الأهلي طرابلس 1 - 2 الاتحاد» في موقعة التتويج بالدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. «الأهلي طرابلس 1 - 2 الاتحاد» في موقعة ......
تعرف على جدول ترتيب «سداسي التتويج» بعد انتهاء منافسات الجولة الرابعة
تعرف على جدول ترتيب «سداسي التتويج» بعد انتهاء منافسات ......
انتهت عبر «WTV»: «الأهلي طرابلس 1 - 0 الأولمبي» في ختام جولات سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV»: «الأهلي طرابلس 1 - 0 الأولمبي» في ختام ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 0 - 1 الأهلي طرابلس» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 0 - 1 الأهلي طرابلس»......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 0 - 0 الاتحاد» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 0 - 0 الاتحاد» في ......
المزيد
فوز الزراعة والطب البشري في دوري الطلاب بجامعة طرابلس
فوز الزراعة والطب البشري في دوري الطلاب بجامعة طرابلس...
افتتاح دورة ألعاب التضامن الإسلامي بقونيا التركية وسط مشاركة ليبية
افتتاح دورة ألعاب التضامن الإسلامي بقونيا التركية وسط مشاركة......
أوزبكستان تتوج بكأس وذهبية الأولمبياد العالمي للشطرنج.. وليبيا 81
أوزبكستان تتوج بكأس وذهبية الأولمبياد العالمي للشطرنج.. ......
«الرياضة» تهنئ المنتخب الليبي للشطرنج
«الرياضة» تهنئ المنتخب الليبي للشطرنج...
عادل القريو يستقيل من مجلس إدارة السويحلي
عادل القريو يستقيل من مجلس إدارة السويحلي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط