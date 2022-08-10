أوزبكستان تتوج بكأس وذهبية الأولمبياد العالمي للشطرنج.. وليبيا 81

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أسدل الستار، أمس الثلاثاء، بمدينة تشيناي الهندية على بطولة الأولمبياد العالمي للشطرنج الـ44 بتتويج أوزبكستان بكأس الأولمبياد والميدالية الذهبية، وجاءت أرمينيا ثانيا والهند ثالثا.

وحقق منتخب ليبيا للرجال ذهبية المجموعة الرابعة وحل في الترتيب الـ81 عالميا، بعد فوزه في الجولة الختامية، أمس الثلاثاء، على منتخب هونغ كونغ، بنتيجة نقطتين ونصف مقابل نقطة ونصف (2.5-1.5)، وحقق لليبيا الفوز يوسف الحصادي وتعادل الثلاثي أسامة الطالب وناجي أبوقتدة وأحمد نصرالدين.

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وفقد منتخب سيدات ليبيا مباراته أمام غوبانا بنصف نقطة لثلاث نقاط ونصف، بينما تعادلت خديجة الفلو، وخسارة كل من سعاد الرايس ونيروز البدوي وخلود الفلو.

ترتيب المجموعات

جاء ترتيب المجموعات بالأولمبياد، ليشهد تتويج أوزبكستان بذهبية المجموعة الأولى، ونالت جورجيا الفضية، والهند البرونزية، كما توجت مالدوفيا بذهبية المجموعة الثانية، ونالت كازاخستان الفضية، مونتقيرو البرونزية، وتوجت تونس بذهبية المجموعة الثالثة، ونالت زيمبابوي الفضية، وطاجكستان البرونزية.

وتوجت ليبيا بذهبية المجموعة الرابعة، ونالت مينمار الفضية، وبوتسوانا البرونزية، وتوجت مالدوفا بذهبية المجموعة الخامسة، ونالت سيراليون الفضية، وأريتريا البرونزية.

الترتيب النهائي

توجت أوزبكستان بكأس الأولمبياد والميدالية الذهبية، ونالت أرمينيا الميدالية الفضية، وحصلت الهند على ميداليتين برونزيتين، ورابعا الهند، وخامسا أميركا، وسادسا مولدوفا، وسابعا أذربيجان، وثامنا المجر، وتاسعا بولندا، وعاشرا لتوانيا.

ترتيب العرب في الأولمبياد

جاء ترتيب العرب في أولمبياد الشطرنج، ليشهد تصدر مصر ترتيب الدول العربية، وجاءت في الترتيب 36، وتلتها تونس 41، والمغرب 73، الإمارات 75، ليبيا 81، اليمن 84، سورية 90، لبنان 98، الجزائر 106، عمان 113، العراق 116، الأردن 118، موريتانيا 119، السودان 120، السعودية 121، فلسطين 131، الكويت 132، البحرين 135، قطر 145، الصومال 148، جيبوتي 168، جزر القمر 182.

13 لقبًا للعرب في الأولمبياد

تحصل 13 لاعبا عربيا على ألقاب في الأولمبياد، تحصل 6 لاعبين عرب على لقب أستاذ اتحادي (FM) وهم: ناجي أبوقندة (ليبيا)، وعبدالرحمن الطاهر (الإمارات)، وعبدالرحمن الإبراهيم (الكويت)، وأحمد الرحيلي (السعودية)، وبهاء مسودة (فلسطين)، وعبدالرحيم طالب (موريتانيا).

أيضا سبع لاعبات عرب تحصلن على لقب أستاذة اتحادية (WFM)، وهن: روضة عيسى (الإمارات)، وداليا السميري (السعودية)، وتقوى حموري (فلسطين)، وإيمان صوان (فلسطين)، وناديا فواز (لبنان)، وناهد صلاح (السودان)، ومنار خليل (سورية).

يشار إلى أن ليبيا مثلها في أولمبياد الشطرنج اللاعبون: يوسف الحصادي وعمرو فطيس وأحمد نصر الدين وأسامة طالب وناجي أبوقندة واللاعبات خديجة الفلو وإخلاص جمعة الفلو وخولة الفلو وسعاد الرايس ونيروز البدو.

أبطال ليبيا في الشطرنج. (فيسبوك)