عادل القريو يستقيل من مجلس إدارة السويحلي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

قدم عادل القريو، اعتذاره عن عضوية مجلس إدارة نادي السويحلي، بعدما جرى انتخابه لعضوية المجلس، مؤكدًا احترامه لهذه المؤسسة وتاريخها العريق.

وقال في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه ما زال يمارس مهامه رئيسًا للاتحاد الليبي لبناء الأجسام، وهو ما يتعارض مع اللوائح والقوانين.

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كما أنه ينتمي لنادي المدينة كارتباط روحي هو وأسرته التي تنتمى لهذه المؤسسة التي لها الفضل عليه في مسيرته الرياضية.