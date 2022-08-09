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عادل القريو يستقيل من مجلس إدارة السويحلي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الثلاثاء 09 أغسطس 2022, 07:34 مساء
عادل القريو يستقيل من مجلس إدارة السويحلي
عادل القريو. (الإنترنت)
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قدم عادل القريو، اعتذاره عن عضوية مجلس إدارة نادي السويحلي، بعدما جرى انتخابه لعضوية المجلس، مؤكدًا احترامه لهذه المؤسسة وتاريخها العريق.

وقال في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه ما زال يمارس مهامه رئيسًا للاتحاد الليبي لبناء الأجسام، وهو ما يتعارض مع اللوائح والقوانين.

- القريو لـ«بوابة الوسط»: لن أترشح لرئاسة اتحاد بناء الأجسام مجددا لأن الوضع العام لا يشجع

كما أنه ينتمي لنادي المدينة كارتباط روحي هو وأسرته التي تنتمى لهذه المؤسسة التي لها الفضل عليه في مسيرته الرياضية.

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