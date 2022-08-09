رسميا.. قرعة الدوري الليبي الممتاز بالمسرح الأثري في مدينة شحات 18 أغسطس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم إجراء قرعة الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2022-2023 بمدينة شحات وبالمسرح الأثري وذلك في الثامن عشر من أغسطس الجاري.

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وقد وجهت لجنة المسابقات رسائل إلى فرق الممتاز لحضور القرعة والفرق المستهدفة هي الاتحاد بطل الدوري ووصيفه الأهلي طرابلس والمدينة والأولمبي والسويحلي والاتحاد المصراتي والخمس وأبوسليم والمحلة وأساريا.

أيضا، الأخضر والنصر والأهلي بنغازي والهلال والتحدي ودرانس وشباب الجبل والصداقة والتعاون والصقور.

خطاب اتحاد الكرة الليبي. (المركز الإعلامي)

خطاب اتحاد الكرة الليبي. (المركز الإعلامي)