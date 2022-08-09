بن سليم يسأل عبر «بوابة الوسط»: لماذا 199 مادة في قانون عام الرياضة الليبية.. الأمر يحتاج مراجعة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

طالب مدير الاتحادات الرياضية السابق فرج بن سليم بإعادة عرض مسودة قانون عام الرياضة الليبية على نطاق أوسع للخبراء والجهات ذات العلاقة.

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وأكد بن سليم وجود عدة ملاحظات على المسودة خاصة اللوائح الفنية واللائحة التنفيذية للقانون رغم أنه يقدر الجهد المبذول من لجنة القانون.

وتساءل بن سليم في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» عن السبب في وجود 199 مادة في هذا القانون، خاصة أن الدول المجاورة ليس لديها قوانين تتضمن هذا العدد الكبير من المواد.