اجتماع ثالث مهم في الاتحاد الليبي للسباحة (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

عقد مجلس إدارة الاتحاد الليبي للسباحة بمقر الاتحاد بطرابلس اجتماعه الثالث المهم بحضور رئيس الاتحاد عصمان القنين وأعضاء مجلس الإدارة.

وتناول الاجتماع تقرير عمل الخارطة السنوية للاتحاد خلال العام 2022 والميزانية ودعم الدولة من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والرزنامة الداخلية وبطولة ليبيا للأحواض.

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أيضًا جرت مناقشة بطولة ليبيا في المياه المفتوحة والمقرر إقامتها من 25 إلى 30 سبتمبر المقبل وإقامة دورات تأهيلية محلية لرفع من كفاءة الحكام والمدربين والسباحين ودورة مدربين دولية ودورة حكام يشرف عليها الاتحاد الدولي للسباحة.

وأخيرًا جرت مناقشة نتائج المسابقات الدولية ببطولة العالم ودورة ألعاب البحر المتوسط والبطولة العربية للسباحة، كما جرى خلال الاجتماع مناقشة المشاكل التي يعاني منها الاتحاد وعدم وجود الدعم من وزارة الشباب والرياضة مما يؤثر على برنامج الاتحاد وصيانة مسبح نادي الشباب بمصراتة.

اجتماع الاتحاد الليبي للسباحة. (خاص - بوابة الوسط)

اجتماع الاتحاد الليبي للسباحة. (خاص - بوابة الوسط)

اجتماع الاتحاد الليبي للسباحة. (خاص - بوابة الوسط)