«بوابة الوسط» تستعرض لمحات الأندية الليبية في القارة السمراء قبل قرعة «كاف»

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان

تعود الفرق المحلية الأربعة إلى الواجهة الأفريقية من جديد لتمثيل كرة القدم الليبية في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، حيث سيمثل الكرة المحلية هذا الموسم، فرق الاتحاد والأهلي طرابلس بدوري الأبطال، والأخضر والنصر في الكونفدرالية.

أول انطلاق ليبي للاتحاد

تعود أولى مشاركات الفرق المحلية ببطولات الأندية الأفريقية إلى العام 1967حين قص فريق الاتحاد أولى المشاركات الليبية بإقصائه لفريق دينمو بطل النيجر ليتأهل إلى الدور الثاني، كما نجح الاتحاد فيما بعد في بلوغ دور نصف النهائي في بطولات الأندية الأفريقية الثلاث، كأس الكؤوس العام 2000، ودوري الأبطال 2007، والكونفدرالية 2010.

ظهور مميز للأهلي طرابلس

شهد الموسم الماضي آخر ظهور للفريق بالكونفدرالية التي غادرها من الدور ربع النهائي أمام الأهلي طرابلس الذي كان صاحب أخر مشاركة أفريقية ليبية ناجحة ببلوغه للدور نصف النهائي، لكنه غادره الموسم الماضي أمام فريق أورلاند بيراتس بطل جنوب أفريقيا.

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كان قبل ذلك حقق الأهلي طرابلس نجاحات أفريقية مدوية لعل أبرزها بلوغه المباراة النهائية لبطولة الأندية الأفريقية حاملي الكوؤس العام 1984، وبلوغه لدور المجموعات بالكونفدرالية العام 2016، وربع نهائي دوري الأبطال العام 2017.

ويعد فريق الأهلي طرابلس صاحب أول انتصار ليبي أفريقي خارج الديار حين تفوق على فريق الإسماعيلي بهدف في عقر داره بالقاهرة في ظهوره الأفريقي الأول العام 1972، كما نجح في إقصائه من السباق الأفريقي.

النصر يظهر بقوة قاريًا

قدم فريق النصر مشاركة أفريقية متميزة ببلوغه للدور قبل النهائي ببطولة الأندية الأفريقية حاملي الكؤوس العام 1985، كما تأهل الفريق للدور ربع النهائي في بطولة الكونفدرالية العام 2020، فيما نجح فريق الأهلي بنغازي الغائب عن الواجهة الأفريقية هذا الموسم في بلوغ دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا العام 2014.

ولا شك أن هذه النجاحات الأفريقية للفرق المحلية في السنوات الأخيرة هى التي ساهمت في حجز أربع مقاعد أفريقية وتعزيز التواجد الليبي للفرق المحلية على واجهتي دوري الأبطال والكونفدرالية التي يترقب الجميع للمحافظة على استمراريتها في هذا الحضور، وأن تذهب بعيدًا في منافسات الموسم الجديد أملًا في حصد وإحراز الألقاب.