فوز وتعادل في دوري طلاب جامعة طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس الإثنين على ملعب الجامعة مباراتان في دوري كرة القدم لطلاب جامعة طرابلس، انتهيتا بالتعادل الإيجابي بين كلية علوم الشريعة بتاجوراء وكلية الهندسة بنتيجة (2-2)، أدار المباراة الحكم عبدالعزيز عبدو، والمساعدان ياسين الجراح وعبد المنعم رزق، وحصل اللاعب عبد المنعم أبوعائشة على جائزة الأفضل في المباراة.

أيضا فاز فريق التربية قصر بن غشير على اللغات بهدف دون مقابل، أدار المباراة الحكم سلام أحمد، والمساعدان رضا زرتي وأسامة دلة.

اليوم مباراتان

يتجدد الموعد، اليوم الثلاثاء، مع مباراتين في دوري الطلاب بجامعة طرابلس، المباراة الأولى ستجمع كلية الاقتصاد (ج) مع كلية الزراعة، ويعقبها مباراة كلية الآداب مع الطب البشري.