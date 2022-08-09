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بدء طرح قميص منتخب البرازيل بحلته الجديدة في كأس العالم قطر 2022

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 أغسطس 2022, 10:21 صباحا
بدء طرح قميص منتخب البرازيل بحلته الجديدة في كأس العالم قطر 2022
قميص منتخب البرازيل الجديد. (إنترنت)
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قدم الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، الأحد، القميص الرسمي الذي سيخوض به الكناري غمار مونديال 2022 بقطر، بحثا عن رفع اللقب السادس في تاريخه.

وجرى عرض القميص الجديد، الذي قامت بعض الصفحات الرياضية بتسريبه الأسبوع الماضي دون تأكيد، خلال مقطع فيديو نشره الاتحاد البرازيلي عبر حسابه على «تويتر»، وسيتم عرضه للبيع اليوم الإثنين، عن طريق شركة الملابس الرياضية العالمية «نايكي»، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

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وكانت القرعة قد أوقعت «السيليساو» على رأس المجموعة السابعة مع منتخبات الكاميرون وصربيا، وسويسرا، حيث ستكون ضربة البداية يوم 24 نوفمبر المقبل أمام المنتخب الصربي.

وأكد الاتحاد المحلي في تغريدته: «نابض بالحياة وجريء، يُكرم زي المنتخب لعام 2022 شجاعة وثقافة شعب لا يستسلم أبدا، مستوحى من إقدام وجمال اليغور، يُوحد القميص جميع البرازيليين».

ويتضمن الفيديو صورا لكل من الزي الرسمي للبطولة، قميص أصفر تقليدي والآخر الأزرق البديل، وكذلك الخاص بالتدريبات الأسود، والخاص بحراس المرمى.

ولعل أكبر ما يميز القمصان الجديدة هو طبعة «Animal Print»، والتي تسمح لك بإلقاء نظرة على البقع النموذجية للنمر الأميركي، خاصة في القميص الأزرق، حيث تكون أكثر وضوحا على الأكمام.

كما يحتوي القميص على أمر آخر وهو التفاصيل الزرقاء الجديدة التي جرى تضمينها في القميص التقليدي «Canarinha» كلون مكمل بجوار اللون الأخضر، حيث يبرز اللون الأزرق ليس فقط على جانبي شعار الاتحاد البرازيلي على الصدر، ولكن أيضا على شعار العلامة التجارية للشركة المصنعة.

قميص منتخب البرازيل الجديد. (إنترنت)
قميص منتخب البرازيل الجديد. (إنترنت)
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