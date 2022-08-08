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التونسي شهاب الليلي مديرا فنيا لـ«الأهلي بنغازي» في الموسم الجديد

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان الإثنين 08 أغسطس 2022, 06:14 مساء
التونسي شهاب الليلي مديرا فنيا لـ«الأهلي بنغازي» في الموسم الجديد
التونسي شهاب الليلي. (أرشيفية - إنترنت)
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كشف مجلس إدارة نادي «الأهلي بنغازي» هوية مدربه الجديد خلال الموسم الكروي المقبل، حيث أعلنت إدارة النادي تعاقدها رسميًا مع المدرب التونسي شهاب الليلي لقيادة الفريق الأول خلال الموسم المرتقب الذي ينتظر انطلاقه منتصف سبتمبر المقبل.

كان الليلي تولى مهمة قيادة وتدريب فريق «النصر» خلال مرحلة الإياب من مسابقة الموسم الماضي، وقاد الفريق للدور السداسي ومرحلة التتويج باللقب، غير أن مسيرته مع الفريق انتهت بتأهله للسداسي ليحل محله مساعده كريم التواتي.

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في الوقت نفسه، استعان فريق «الأهلي بنغازي» خلال مرحلة التتويج في الموسم الماضي بعميد المدربين في تونس فوزي البنزرتي، الذي قاد الفريق خلال مباريات الدور السداسي برفقة مساعده عماد بن يونس، الذي أنهى موسمه بالمرتبة الخامسة.

سبق لفريق «الأهلي بنغازي» الاستعانة بالخبرات التونسية خلال مسيرته الطويلة مع مسابقات كرة القدم المحلية، ولعل من أبرز هؤلاء عبد الجبار مشوش وطارق ثابت.

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