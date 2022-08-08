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أسرة بناء الأجسام الليبية تودع المدرب رواد قديح

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 أغسطس 2022, 05:48 مساء
أسرة بناء الأجسام الليبية تودع المدرب رواد قديح
رواد قديح. (فيسبوك)
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ودعت أسرة الرياضة الليبية، أمس الأحد، رمزا من رموز لعبة بناء الأجسام في ليبيا، البطل والمدرب رواد قديح، بحسب صفحة الأولمبي الليبي عبر «فيسبوك».

كانت بداية قديح في العام 2003، حيث مارس لعبة بناء الأجسام في كل من صالات الظهرة وبالخير والرشاقة، ورغم حماسه لم يلقَ اهتماما من المدربين في بدايته، واستمر في إصراره على الذهاب إلى صالة الوحدة تحت إشراف المدرب القدير خالد الغويل الذي رحب به ليوجهه للطريق الصحيح ومن هنا كانت الانطلاقة.

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شارك رواد في بطولة العام 2007، وتحصل على الترتيب الأول وعمل مدربا في صالة الوحدة، واكتسب خبرة كبيرة من الغويل الذي لم يبخل عليه بأي معلومة.

لحبه لمجال الرياضة ومهنيته وقدراته جاءته عدة عروض من صالات رياضية لتدريب، وعمل مدربا ومشرفا على المدربين واكتسب خبرة كبيرة وزادت شعبيته وانتشر اسمه في الوسط الرياضي خاصة محبي لعبة بناء الأجسام.

فتح رواد قديح صالات خاصة به واستقر واعتمد على نفسه، وبدأ مشواره في تحضير الأبطال لحصد الألقاب، كما حصل على أفضل مدرب من العام 2012 حتى 2018، كما أسهم رواد قديح في تخريج عدد كبير من الأبطال.

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