3 شخصيات رياضية تطلب عبر «بوابة الوسط» تحريك قانون «عام الرياضة» الراكد

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

طالبت شخصيات رياضية عديدة وزارة الرياضة الليبية بتحريك موضوع قانون «عام الرياضة» الذي توقف منذ أشهر، رغم إعداد المسودة التي تكونت من 200 مادة، وعكفت على إعداده عشرات الشخصيات الرياضية لمدة عام من العمل المتواصل.

وكانت عدة مكونات رياضية منها اللجنة الأولمبية واتحاد الكرة وروابط الأندية قد اعترضت على القانون، وكذلك التقارير عبر شخصيات في مجلس النواب لإيقاف القانون أو تعديل بعض مواده.

- رئيس اتحاد كرة القدم بطرابلس السابق يوجه طلبا إلى لجنة مسودة عام الرياضة

- بن مولاهم لـ«بوابة الوسط»: مسودة قانون عام الرياضة كانت في حاجة لعرض أوسع

من جانبها استطلعت «بوابة الوسط» آراء بعض الشخصيات الرياضية لمعرفة رأيها في القانون المجمد حتى الآن.

مدير الاتحادات الرياضية السابق أحمد اليزيدي طالب بتحريك الموضوع إعلاميا ورياضيا لمعرفة أسباب إيقافه، ولماذا الاعتراض على بعض بنوده؟.

أما المدير التنفيذي السابق لنادي الاتحاد علي بلغيث، فقال «أتمنى أن يرى النور، ولا يكون مصيره مثل مصير المحكمة الرياضية التي نترقب إنشاءها منذ سنوات، ولم يحصل شيء».

وأخيرا الإعلامي أحمد زايد فطالب بالالتقاء مجددا بأعضاء من مجلس النواب لمناقشتهم لمعرفة أسباب الإيقاف، مؤكدا أن هناك شخصيات محترمة ومؤثرة في الوسط الرياضي من المفترض أن تلتقي في جلسة عمل وتضغط في اتجاه إصدار القانون.