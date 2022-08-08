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دارنس يعزز صفوفه مبكرا بصفقات أفريقية وعربية ومحلية جديدة (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 08 أغسطس 2022, 02:15 مساء
دارنس يعزز صفوفه مبكرا بصفقات أفريقية وعربية ومحلية جديدة (صور)
فرج عبدالحفيظ. (فيسبوك)
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عزز نادي دارنس صفوفه بعدد من اللاعبين المحترفين لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم قبل بداية الموسم الجديد في وقت مبكر ليدخل الموسم بلاعبين محليين وأفارقة من الغابون ونيجيريا والجزائر وتونس.

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عقد دارنس صفقات مع المحترفين، لاعب الوسط الغابوني فرانك أنقونقا، والجناح الأيمن النيجيري ستانلي ديمغبا، والمهاجم النيجيري آليمي سيكيرو، والجناح الأيسر الجزائري وائل بن معمر، ولاعب الارتكاز التونسي حسين بن يحيى، والظهير الأيسر الليبي مجدي رطيبة، وصانع الألعاب الليبي فرج عبدالحفيظ.

مجدي رطيبة. (فيسبوك)
مجدي رطيبة. (فيسبوك)
ستانلي ديمغبا. (فيسبوك)
ستانلي ديمغبا. (فيسبوك)
أليمي سيكيرو. (فيسبوك)
أليمي سيكيرو. (فيسبوك)
حسين بن يحيى. (فيسبوك)
حسين بن يحيى. (فيسبوك)
فرانك أنقونقا. (فيسبوك)
فرانك أنقونقا. (فيسبوك)
وائل بن معمر. (فيسبوك)
وائل بن معمر. (فيسبوك)
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