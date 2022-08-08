شارة دولية لـ4 حكام في كرة القدم المصغرة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

قام الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة، أمس الأحد، قبل مباريات نهائيات الدوري الليبي بتسليم الشارة الدولية لأربعة من الحكام وهم: صلاح تكالة، وأسامة البرق، وعبدالرحيم أبوقرين، وطه زوبي.

وتُوج فريق «الاتحاد» ببطولة كأس ليبيا لكرة القدم داخل الصالات، بعد فوزه في المباراة النهائية، التي أُقيمت بصالة مصراتة على «السويحلي» بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة.

- نتائج الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة

يشار إلى أن «الاتحاد» تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه في نصف النهائي على نظيره فريق «البراق»، بخمسة أهداف مقابل هدف.

وتأهل «السويحلي» إلى نهائي البطولة بعد فوزه على فريق «الخور»، بثمانية أهداف مقابل هدف.

شارة دولية. (فيسبوك)