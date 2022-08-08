«بوابة الوسط» في قلب الحدث الرياضي بمدينة زوارة مع لعبة الترايثلون (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اختتمت بنجاح بطولة أوسو للترايثلون، والتي أُقيمت بمدينة زوارة، وشهدت مشاركة واسعة، خصوصا من فئة الهواة، وقد أجرت «بوابة الوسط» التي واكبت البطولة عديد اللقاءات والتي أكدت في مجملها على نجاح البطولة.

من جانبه قال رئيس الاتحاد الليبي للترايثلون علي زايد «اختتام ناجح للبطولة بشاهدة الحضور، وكانت المنافسة والوصول للهدف جيدة، واكتشفنا من خلالها العديد من الرياضيين المتميزين وكذلك العديد من المواهب، كما لاحظنا وجود رياضيين متميزين من نادي الجزيرة، وهم صغار في السن ولهم مستقبل واعد، وكذلك نادي توباكتس هو الأخر لديه عدة مواهب شابة».

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وأضاف «نشكر من دعمنا ماليا ومعنويا، وأخص بالذكر الشركات الراعية ورؤوسا الاتحادات التي حضرت البطولة، وكذلك نشكر مدينة زوارة على استضافة البطولة والاتحاد الفرعي للمنطقة الغربية، وخصوصا عضو الاتحاد الليبي للترايثلون ورئيس الاتحاد الفرعي للمنطقة الغربية موسى جرافة الذي قام بعمل كبير من أجل إنجاح البطولة، ورئيس لجنة التحكيم سليم عمران».

اكتشاف مواهب وانتشار اللعبة

من جانبه، قال عضو الاتحاد الليبي للترايثلون ورئيس الاتحاد الفرعي للمنطقة الغربية، موسى المهدي جرافة، «الهدف من البطولة هو اكتشاف المواهب وانتشار اللعبة حتى تكون معروفة شعبيا ولم يكن الهدف منها هو حصد النتائج والترتيب وهى منافسة تعارف وتقارب بين الأندية والمناطق واكتشاف المواهب، وجرى بحمد الله خلال منافسات البطولة اكتشاف عدة مواهب والتي سيكون لها شأن كبير في المستقبل وسيكون الاهتمام بها من قبل اتحاد الليبي، كما جرى تطبيق روح القانون بسب مشاركة الهواة والأندية ولم يتم استخدام القانون الدولي بشكل صارم».

3 بطولات ستقام خلال أغسطس الجاري

أما رئيس اللجنة الفنية لبطولة أوسو حسن المهدي بن مولاهم، فقال «من ضمن ثلاثة بطولات ستقام خلال شهر أغسطس الجاري بطولة أوسو والتي احتضنتها مدينة زوارة، والهدف من البطولة هو نشر اللعبة والتعريف بها بين المناطق والأندية واكتشاف المواهب لتكوين منتخب قادر على المشاركة في المحافل الدولية».

وأضاف «من خلال البطولة لاحظنا بروز عدد من المواهب وكذلك تفاجئنا بمشاركة كبار السن من فئة الهواة من مواليد 54 وأصغر مشاركة من 2015 في البطولة والتي تعتمد على السباحة وركوب الدرجات والعدو وهى تحتاج لقوة بدنية جيدة وتدريبات مستمرة».

نادي توباكتس في الحدث للمرة الثانية

من جانبه قال رئيس نادي توباكتس للسباحة والغوص، علي عبدالله أبوفارس، «نادي توباكتس يشارك للمرة الثانية وقد شاركنا العام الماضي بتاجوراء، وقد حققنا نتائج العام الماضي وهذا العام أيضا تحصلنا على كأس بطولة الناشئين الترتيب الأول».

وأضاف «سبق لنادي توباكتس أن مثل ليبيا في بطولة أفريقيا بتونس، حيث جاءت المشاركة الأخيرة في بطولة أوسو بهدف الاحتكاك، لأن كثرة البطولات تزيد لدى الرياضي عامل الخبرة والاحتكاك وتزيد الرغبة لدى الرياضي أيضا، وهى رياضة حديثة الولادة، ويجب علينا الاهتمام بها أكثر، وأطلب من الأندية الاهتمام بهذه الرياضة، كما نحيي ونشكر الاتحاد الليبي للترايثلون على الاهتمام الكبير والدعم للنهوض بهذه اللعبة».

بطولة جديدة في المنطقة الوسطى بمدينة مصراتة

أخيرا قال رئيس الاتحاد الفرعي للمنطقة الشرقية وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد مصطفى عبد الحميد البدري «أولا أتقدم بجزيل الشكر للاتحاد الفرعي للمنطقة الغربية لاستضافة البطولة، ونشكر الاتحاد العام للدعم المتزايد لهذه اللعبة ونشرها في جميع ربوع ليبيا، ونحن جاءنا من المنطقة الشرقية للمساهمة لرفع الكفاءات للإداريين والفنيين والرياضيين تشجيعا لهم، وهى بطولة محلية من خلالها مثل هذه البطولات سيتم وضع قاعدة أساسية».

واختتم البدري حديثه قائلا «لاحظنا من خلال هذه البطولة الرغبة الشديدة من صغار السن فئة الناشئين، وتفاجئنا كذلك بمشاركة كبار السن من مواليد 1954 وستكون هناك بطولة أخرى في المنطقة الوسطى في مدينة مصراتة، وبطولة ثالثة ستقام في بنغازي في 20 من شهر أغسطس الجاري».

الزروق في التتويج. (فيسبوك)

منصة التتويج. (فيسبوك)

منصة التتويج. (فيسبوك)

مصطفي جرافة يتوسط علي زايد وعادل القريو. (فيسبوك)

أصغر مشاركة. (فيسبوك)

جانب من المنافسات. (فيسبوك)

علي أبوفارس. (فيسبوك)

حسن بن مولاهم ومصطفى عبدالحميد. (فيسبوك)