رسالة شكر من رئيس جامعة طرابلس إلى إدارة النشاط العام

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

بعث رئيس جامعة طرابلس، دكتور خالد عون، رسالة شكر لإدارة النشاط العام بالجامعة، تقديرا منه لدور إدارة النشاط المتميز في إنجاح كافة المناشط الرياضية والثقافية والفنية داخليا وخارجيا.

جاء نص رسالة الشكر «السيد المحترم/ مدير إدارة النشاط العام بالجامعة.. في الوقت الذي نحييكم فيه على مجهوداتكم الجبارة وسعيكم الدؤوب ومساهمتكم، ودوركم الفعال للرفع من مستوى جامعة طرابلس في المجالات الرياضية والثقافية والفنية، نرفع إليكم اسمى عبارات الشكر والتقدير والامتنان لما بذلتموه من جهود جبارة ومضنية ومساهمتكم الفعالة على دوركم الواضح وإدارتكم الحكيمة واعتزازكم بالانتماء لهذه المؤسسة العريقة والعمل على تألقها محليا وعربيا».

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، حيا مدير إدارة النشاط العام بجامعة طرابلس أسامة حويتة رئيس جامعة طرابلس دكتور خالد محمد عون على دعمه وتحفيزه المستمر ومساهمته الفعالة في إنجاح كافة المناشط الرياضية والثقافية والفنية بالجامعة.

وأضاف حويتة «رسالة الشكر والتقدير التي وصلتنا من رئيس الجامعة نراها وساما على صدري وعلى صدور كل العاملين بإدارة النشاط، ودافعا كبيرا على مضاعفتنا للجهد وإصرار على تحقيق الأهداف المرجوة».