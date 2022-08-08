فوز «التربية البدنية» و«العلوم» في دوري طلاب جامعة طرابلس (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس الأحد، على ملعب الجامعة مباراتان في دوري طلاب جامعة طرابلس لكرة القدم، انتهيتا بفوز كلية التربية البدنية على كلية الصيدلة بنتيجة هدفين لهدف (2-1)، وفوز كلية العلوم على كلية الإعلام بهدفين لهدف (2-1).

الهندسة تلتقي علوم الشريعة

واليوم الإثنين، يتجدد الموعد بملعب الجامعة مع مباراة واحدة ستجمع كلية الهندسة مع كلية علوم الشريعة تاجوراء، بإدارة الحكم رضا زرتي بمساعدة الحكم عبدالمنعم رزق وأسامة النعاس.

- التربية تفوز على القانون بسباعية نظيفة في دوري طلاب جامعة طرابلس

مفكرة النتائج

- التربية البدنية × الزراعة (4-0).

- الطب البشري × الفنون والإعلام (4-1).

- التقنية الطبية × طب أسنان (2-1).

- التمريض × القانون (4-1).

- الاقتصاد × اللغات (3-0).

- تقنية المعلومات× الهندسة (3-0).

- الصيدلة × الاقتصاد (3-2).

- العلوم × الآداب (5-1).

- التقنية الطبية × الاقتصاد قصر بن غشير (4-1).

- القانون × طب بيطري (9-2).

- التربية قصر بن غشير × القانون (ج) (7-0).

- التربية البدنية × الصيدلة (2-1).

- العلوم × الإعلام (2-1).

دوري طلاب جامعة طرابلس. (فيسبوك)

دوري طلاب جامعة طرابلس. (فيسبوك)

دوري طلاب جامعة طرابلس. (فيسبوك)