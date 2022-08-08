ليبيا في اجتماع عمومية التضامن الإسلامي قبل انطلاق الدورة بتركيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

عقدت الجمعية العمومية لدول التضامن الإسلامي اجتماعها، أمس الأحد، بمدينة قونيا التركية، بمشاركة 51 دولة، بحضور رئيس الاتحاد عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزير الشباب والرياضة التركي محمد كاساب أوغلو، ومثل ليبيا في الاجتماع رئيس الوفد الليبي كريم فرحات وعضو الوفد بدر الشريف.

كلمة وزير الرياضة التركي

ألقى وزير الرياضة التركي، محمد كاساب أوغلو، كلمة عبر فيها عن سعادته بتنظيم الحدث لأهميته الكبيرة، كما أعلن أن الدورة تحت رعاية الرئيس رجب طيب إردوغان، وأن تركيا جاهزة للحدث الرياضي.

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وقال وزير الرياضة التركي «لدينا مرافق وفق المعاير الدولية، نحن نؤمن وبصدق أن ألعاب التضامن الإسلامي ستسهم في تعزيز التعاون، وأننا دائما مع جميع الدول الصديقة والشقيقة، من أجل وحدة وصداقة وأخوة العالم الإسلامي الذي سيكون نموذجا للعالم كله، من خلال ألعاب التضامن الإسلامي التي تقوم علي القوة الموحدة للرياضة والأرضية لسلام قوى».

وفي كلمة لرئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، عبدالعزيز تركي بن فيصل، شكر فيها رئيس حكومة تركيا ووزير الرياضة التركي على الاستضافة، وأشار بن فيصل إلى الاجتماع المقبل للتضامن الإسلامي والذي سيعقد في أواخر العام الجاري، وسينَاقَش فيه عديد المواضيع ووضع روزنامة نشاط الاتحاد.

6000 رياضي في دورة التضامن الإسلامي

يشهد ملعب قونيا سبور بمدينة قونيا التركية مراسم الافتتاح لدورة ألعاب التضامن الإسلامي، بحضور رئيس تركيا إردوغان، وعدد من الشخصيات العربية والإسلامية، بمشاركة قرابة 6000 رياضي يمثلون 56 بلدا إسلامية، يتنافسون في 24 لعبة رياضية في جميع التخصصات الجماعية والفردية من بينها الكرة الحديدية، وألعاب القوى، والغوص، والسباحة، وكرة الماء، وكرة السلة 3×3، وكرة القدم، والجمباز، وكرة الطاولة، وكرة اليد، والجودو، والمصارعة اليونانية والحرة، والتنس، والكرة الطائرة، والملاكمة، والتايكوندو.

وتتواصل الدورة لمدة 10 أيام حتى 18 أغسطس الجاري، تحت إشراف الاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي.

وقررت ليبيا بعد النتائج المتواضعة في دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية المشاركة في الحدث الرياضي الإسلامي بلعبة الكرة الحديدية عبر ثلاثي منتخب الكرة الحديدية، تخصص طويل ورافا، وهم: راشد سويسي، وعبد المهيمن الزنتوتي، وعلي الصغير، تحت إشراف المدربين الصادق القروش وعادل مادي.

بداية المشاركة الأربعاء

يشار إلى أن مدينة قونيا التركية من أقدم مدن الأناضول، تاريخا وعراقة، فهي عاصمة السلجوقي، ويسميها الأتراك مدينة جلال الدين الرومي، وتقع مدينة قونيا وسط جنوب تركيا، وهي مهد حضارات كثيرة وطأت أقدامها واتخذتها عاصمتها الثقافية والاقتصادية، وترتفعُ مدينة قونيا 1027 مترا عن سطح البحر، وتعد من كبرى المدن التركية وأجملها.

المشاركة في بطولة التضامن الإسلامي. (فيسبوك)