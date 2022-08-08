شباب السعودية أبطال العرب لكرة القدم على حساب «الفراعنة»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تُوج أمس الأحد منتخب السعودية ببطولة كأس العرب لكرة القدم للشباب «تحت 20 عاما»، بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب مصر «الفراعنة»، بركلات الترجيح (5-3).

يأتي هذا بعد انتهاء المباراة في زمنها الرسمي بالتعادل بهدف، حيث بادر منتخب السعودية بالتسجيل في آخر زمن الشوط الأول عن طريق عبدالعزيز العليوة. ومع بداية الشوط الثاني تمكن منتخب مصر من التعديل بهدف لصلاح باشا المحترف بصفوف أودونيزي الإيطالي.

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وبعد تمديد الوقت جرى اللجوء إلى ركلات الترجيح، وسجل للسعودية اللاعبون: عبدالله رديف، ومصعب الجوير، ومحمد المري، وياسين الزبيدي، وعبد الملك العييري، بينما سجل لمنتخب مصر: يوسف حسن، وعبدالرحمن رشدان، وعمر إبراهيم، وأخفق عمر فايد بتسديدة في القائم.

تشكيلة الفريقين

ضم تشكيل السعودية اللاعبين: أسامة المرمش، وسويلم المنهالي ومحمد الدوسري، وسالم النجدي، وعبد العزيز الفرج، وعبدالملك العييري، ومصعب الجوير، وفيصل صبياني، وعبدالله الزيد، وعبد الله رديف، وعبدالعزيز العليوة، والمدير الفني صالح المحمدي الساعي.



ضم تشكيل منتخب مصر اللاعبين: أحمد نادر السيد حارس مرمى فيزيلا البرتغالي، وصلاح باشا مهاجم أودينيزي الإيطالي، وعبد الرحمن رشدان، وعمر فايد، ورأفت خليل، وإياد العسقلاني، وماجد هاني، وخالد عوض، وطارق علاء، وعمر الساعي، ويوسف حسن، والمدير الفني محمود جابر.