مصادر لـ«بوابة الوسط»: قريبا تشكيل لجنة لتقييم المشاركة الليبية في دورة البحر المتوسط

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

علمت «بوابة الوسط» من مصادر مطلعة أن وزارة الرياضة بصدد تشكيل لجنة لتقييم المشاركة الليبية في دورة ألعاب البحر المتوسط الأخيرة بمدينة وهران الجزائرية.

أيضًا من بين مهام اللجنة المكلفة تقديم تقرير مفصل حول المشاركة، وأهدافها ما بين الإيجاب والسلب مع التوصية بكيفية الاستفادة من الأخطاء في المشاركات الليبية مستقبلًا.

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وكانت البعثة الليبية ضمت 34 رياضيًا في 15 لعبة، وتحصلت ليبيا على قلادة واحدة وهي برونزية في الكرة الحديدية.

وتركت المشاركة أصداء إعلامية كبيرة وانتقادات واسعة ضد اللجنة الأولمبية، واعتبرها الوسط الرياضي من المشاركات السلبية للرياضة الليبية.