الدامجة يكشف لـ«بوابة الوسط» معاناته مع الأندية الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

كشف المدرب الوطني السابق لمنتخب ليبيا جلال الدامجة، النقاب عن معاناته كثيرًا، قائلًا في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»: «أعمل في ظروف صعبة جدًا، بعض الأندية لا تقدر عمل المدرب الوطني، وتماطل في تسديد الراتب والحقوق».

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وأضاف الدامجة: «من خلال تجربتي أعاني كثيرًا، صحيح أقدر ظروف الأندية المالية، لكن عليها أيضًا أن تقدر دور وعمل المدرب الوطني، ولا تجعله يستجدي حقوقه».

واختتم جلال الدامجة حديثه قائلًا: «أدرس حاليًا عرضين من ناديين من فرق الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم استعدادًا للموسم الجديد».