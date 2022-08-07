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ليبيا تلتقي موناكو وقبرص في أولمبياد الشطرنج بالهند

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 07 أغسطس 2022, 01:16 مساء
ليبيا تلتقي موناكو وقبرص في أولمبياد الشطرنج بالهند
يوسف الحصادي. (فيسبوك)
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يتجدد الموعد، اليوم الأحد، بمدينة تشيناي الهندية مع الجولة التاسعة للأولمبياد العالمي للشطرنج، وفي هذه الجولة يلتقي منتخب ليبيا للرجال مع موناكو، ومنتخب ليبيا للسيدات مع قبرص.

وأمس السبت في الجولة الثامنة حقق منتخب ليبيا رجال  الفوز على كوستاريكا بنتيجة نقطتين ونصف مقابل نقطة ونصف، حقق الفوز لليبيا اللاعبان يوسف الحصادي وأحمد نصرالدين وتعادل ناجي أبوقندة، بينما خسر أسامة الطالب.

منتخب سيدات ليبيا للشطرنج تعادل مع غانا (2-2) وحققت الفوز لليبيا اللاعبتان خديجة الفلو وخلود الفلو، بينما خسرت اللاعبتان نيروز البدوي وإخلاص الفلو.

عمرو فطيس. (فيسبوك)
عمرو فطيس. (فيسبوك)
منافسات الشطرنج الليبي. (فيسبوك)
منافسات الشطرنج الليبي. (فيسبوك)
أحد أبطال الشطرنج الليبي. (فيسبوك)
أحد أبطال الشطرنج الليبي. (فيسبوك)
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