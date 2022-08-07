التربية تفوز على القانون بسباعية نظيفة في دوري طلاب جامعة طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتواصل بنجاح كبير دوري طلاب جامعة طرابلس لكرة القدم للعام 2022 تحت إشراف وتنظيم إدارة النشاط العام بالجامعة بمشاركة 22 فريقًا، موزعة على 6 مجموعات.

وجرت أمس السبت على ملعب الجامعة مباراة واحدة انتهت بفوز فريق كلية التربية قصر بن غشير على كلية القانون قاطع (ج) بسبعة أهداف دون مقابل، وتحصل لاعب كلية التربية قصر بن غشير، فراس التميمي على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

مفكرة النتائج

- التربية البدنية × الزراعة (4-0).

- الطب البشري × الفنون والإعلام (4-1).

- التقنية الطبية × طب أسنان (2-1).

- التمريض × القانون (4-1).

- الاقتصاد × اللغات (3-0).

- تقنية المعلومات× الهندسة (3-0).

- الصيدلة × الاقتصاد (3-2).

- العلوم × الآداب (5-1).

- التقنية الطبية × الاقتصاد قصر بن غشير (4-1).

- القانون × طب بيطري (9-2).

- التربية قصر بن غشير × القانون (ج) (7-0).

واليوم الأحد يتجدد الموعد مع مباراة واحدة ستجمع كليتي التربية البدنية مع الصيدلة، بإدارة الحكم عبدالمنعم رزق.

دوري طلاب جامعة طرابلس. (فيسبوك)