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أكاليل تتوج بكأس البطولة المدرسية لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 07 أغسطس 2022, 01:16 صباحا
أكاليل تتوج بكأس البطولة المدرسية لكرة القدم
مدرسة أكاليل تتويج بكأس الترتيب الأول والميدالية الذهبية في البطولة المدرسية.. ومدرسة الصقر الحر تحرز الميدالية الفضية. (الإنترنت)
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نظم الاتحاد الليبي لكرة القدم بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب، على ملعب أكاديمية هاتريك لكرة القدم بطرابلس، التصفيات النهائية للبطولة المدرسية للمرحلة الثانية من التعليم الأساسي- 15 عاما، والموهلة لبطولة أفريقيا المدرسية.

وتوجت مدرسة أكاليل بكأس الترتيب الأول والميدالية الذهبية، ومدرسة الصقر الحر بالميدالية الفضية، ومدرسة التلميذ الحر بالميدالية البرونزية.

ويشرف على البطولة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بمشاركة مدارس أكاليل، والصقر الحر، والعالمية والتلميذ الحر، وبنظام النصف دوري.

وجاءت النتائج على النحو التالي:
أكاليل × التلميذ الحر: 2 /0.

العالمية × الصقر الحر: 1 /1.

التلميذ الحر × العالمية: 4 /3.

أكاليل × الصقر الحر: 1/ 0.

الصقر الحر × التلميذ الحر: 2/ 1.

أكاليل × العالمية: 1 /1.

حفل التتويج
وفي ختام المنافسات وبحضور وكيل وزارة الرياضة هاشم بشر، ورئيس الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب النائب الأول للاتحاد الليبي لكرة القدم خميس آدم، والأمين العام للاتحاد طارق حشاد ومدير الشوون الإدارية بالاتحاد أسامه التامزوي، وزعت فيه الكووس والمداليات وشهائد التقدير.

وتوجت مدرسة أكاليل بكأس الترتيب الأول والميدالية الذهبية، ومدرسة الصقر الحر بالميدالية الفضية، ومدرسة التلميذ الحر بالميدالية البرونزية، ومنحت أيضا الميدالية البرونزية لرابع الترتيب مدرسة العالمية.

جوائز أفضل اللاعبين
وتوج بجائزة هداف البطولة مالك حسام، من مدرسة التلميذ الحر، وجائزة أحسن حارس مرمى عبدالرحمن محمد من مدرسة أكاليل، وأحسن لاعب في التصفيات عبدالرحمن رحومة من مدرسة الصفر الحر.

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