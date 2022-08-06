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مصطفى حماد ينتخب لولاية جديدة للاتحاد الليبي للمهاري

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 06 أغسطس 2022, 09:21 مساء
مصطفى حماد ينتخب لولاية جديدة للاتحاد الليبي للمهاري
مصطفى حماد. (فيسبوك)
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شهدت الأكاديمية الليبية بطرابلس، انتخاب قائمة مصطفى حماد، لولاية جديدة بتسعة أصوات من 12 صوتًا، بين أعضاء الأندية تحت الاتحاد الليبي للمهاري، لولاية جديدة لأربع سنوات مقبلة.

وضمت القائمة رقم «1» المنتخبة مصطفى سالم حمادي رئيسًا، وموسى أحمد الفهلالي نائبًا للرئيس، وطارق امبارك اللافي أمين الصندوق، وعضوية كل من محمد ابكيدة الخير، والمختار محمد القوني، ومحمد الزلاوي صالح، والصديق محمد تالي محمد، وفاضي منصورة فرحان عضو المرأة بالاتحاد.

وفي تصريح خاص لـ«بوابة الوسط» أكد رئيس الاتحاد الليبي للمهاري، مصطفى سالم حمادي، أنه يتمنى تحقيق جميع الأهداف التي رسمها وأن تكون الولاية الجديدة ولاية الإنجازات.

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وأشار إلى أنه يسعى بكل الطرق لإنشاء مضامير للعبة التي وعدت بها وزارة الرياضة، وتسهيل جميع الإجراءات لأعضاء الاتحاد وتنظيم البطولات المحلية والمشاركة في البطولات الدولية في حالة تلقوا الدعم من وزارة الرياضة.

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