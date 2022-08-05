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فوز ليبيا على السنغال في الأولمبياد العالمي للشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الجمعة 05 أغسطس 2022, 07:46 مساء
فوز ليبيا على السنغال في الأولمبياد العالمي للشطرنج
منافسات ليبيا في الأولمبياد العالمي للشطرنج. (الإنترنت)
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تتواصل بمدينة تشيناي الهندية جولات الأولمبياد العالمي للشطرنج، بمشاكة المنتخب الليبي للشطرنج.

واليوم في سابع الجولات حقق منتخب ليبيا للرجال الفوز على السنغال بثلاثة انتصارات مقابل واحد، حقق الفوز لليبيا اللاعبون ناجى بوقنده ويوسف الحصادي وأحمد نصرالدين، فيما خسارة عمرو فطيس.

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وفي بطولة السيدات، خسر المنتخب الليبي أمام نظيره تايبيه، بنتيجة نقطة ونصف 1.5، مقابل نقطتين ونصف 2.5. وحققت الفوز لليبيا خديجة الفلو وتعادلت خلود الفلو، وخسرت سعاد الرايس ونيروز البدوي.

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