8 فرق في القدم الشاطئية بطرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق غدا السبت على ملاعب فضاء طرابلس الترفيهي، بشارع عمر المختار بطرابلس، بطولة المنطقة لكرة القدم الشاطئية، تحت إشراف وتنظيم لجنة القدم الشاطئية بالتعاون مع المجلس البلدي طرابلس.

ويشارك في البطولة 8 فرق وُزعت عن طريق القرعة على مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى فرق نجوم طرابلس والمنصورة والإخوة وطريق السور، والمجموعة الثانية تكونت من فرق تاجوراء وأبومليانة وأبوالخير وغرب طرابلس.

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