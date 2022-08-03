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كلية العلوم تفوز بخماسية في دوري الطلاب بجامعة طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 03 أغسطس 2022, 07:41 مساء
كلية العلوم تفوز بخماسية في دوري الطلاب بجامعة طرابلس
كلية العلوم تفوز بخماسية في دوري الطلاب بجامعة طرابلس. (الإنترنت)
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جرت، أمس الثلاثاء، على ملعب الجامعة مباراة واحدة في دوري طلاب جامعة طرابلس لكرة القدم، انتهت بفوز كلية العلوم على كلية الآداب بخمسة أهداف مقابل هدف.

وأدار المباراة الحكم عبدالعزيز عبدو، والمساعدان عبدالرحمن المسكاوي، وعبدالسلام الترهوني. وحصل لاعب كلية العلوم محمد الزرقاني على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

مفكرة النتائج
التربية البدنية × الزراعة (4/ 0).

الطب البشري × الفنون والإعلام (4/ 1).

التقنية الطبية × ك. الأسنان (2 /1). 

- فوز الصيدلة على الاقتصاد في دوري طلاب جامعة طرابلس

ك. التمريض × القانون (4/ 1).

الاقتصاد × اللغات (3/ 0).

تقنية المعلومات × الهندسة (3/ 0).

الصيدلة × الاقتصاد (3 /2).

العلوم × الآداب (5 /1).

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