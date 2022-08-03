عبر «WTV».. تعرف على شكل ونظام وموعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط

يستعرض برنامج «في التسعين»، المذاع على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الأربعاء، شكل ونظام وموعد انطلاق الموسم الجديد (2022-2023) من الدوري الممتاز لكرة القدم

وأزاح مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم، الستار عن موعد انطلاق بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم في نسختها رقم (48). وحدد اتحاد الكرة وفق قراره رقم (62) لسنة 2022 منتصف سبتمبر المقبل، موعدًا لأولى جولات مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وجاء إعلان موعد مسابقة الدوري الليبي عقب تتويج فريق «الاتحاد» بلقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للمرة الـ18 في تاريخ البطولة، بعد فوزه على غريمه التقليدي «الأهلي طرابلس» بنتيجة هدفين لواحد في المباراة الفاصلة التي أُقيمت مساء السبت الماضي على معلب «رادس» بتونس.

ملامح الموسم الرياضي الجديد

وكشف عادل الأوجلي، في تصريحات خاصة إلى قناة «الوسط WTV»، بعض المعلومات عن ملامح الموسم الرياضي الجديد، وقال: «ينطلق الموسم الجديد 2022 - 2023 في 15 سبتمبر المقبل، مع تكملة مباريات الدور السادس عشر لكأس ليبيا، على أن تكون المرحلة في الأول من أكتوبر المقبل».

وتابع: «الدوري الجديد يتطلب تعديل اللائحة المنظمة ونظام المسابقة، عبر لجنة المسابقات، فهي التي تطرح شكل المسابقة، وأنا حسب وجهة نظري ومقترحي أن يكون الموسم الجديد من مجموعة واحدة، لكن إذا حلت مشكلة الإقامة والتنقل ستضع لجنة المسابقات أمام اتحاد الكرة مقترحيْن بخصوص شكل الدوري الموسم المقبل».

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تحملنا الكثير من الهجوم علينا

وقال الأوجلي، في تصريحات خاصة إلى قناة «الوسط WTV» بعد اختتام مباريات الدور السداسي وتتويج «الاتحاد» بدرع الدوري: «عشنا أجواء كبيرة، كان هناك اتجاه لدى البعض برفض فكرة اللعب خارج ليبيا، وهناك من رحب بالفكرة، وقد تحملنا الكثير من الهجوم علينا، استفدنا الكثير وعملنا دون أخطاء، وهناك مشاكل وعراقيل صاحبت المسابقة، وتحملنا من أشخاص كنا نعتقد أنهم مسؤولون عن الرياضة، لكن للأسف ظهروا على حقيقتهم، فضلاً عن الضغط الإعلامي المتواصل المضحك والبيانات التي نشرت بهدف إثارة المشاكل والفتن».