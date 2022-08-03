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رئيس اتحاد الرماية: بطولة أفريقيا سحبت من ليبيا بسبب تجاهل وزارة الرياضة لنا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 03 أغسطس 2022, 05:46 مساء
رئيس اتحاد الرماية: بطولة أفريقيا سحبت من ليبيا بسبب تجاهل وزارة الرياضة لنا
رئيس الاتحاد الليبي للرماية عادل قريش. (الإنترنت)
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أكد رئيس الاتحاد الليبي للرماية عادل قريش، أن الاتحاد جلب معدات وتجهيزات حديثة ذات تقنية عالية، استعدادًا لبطولة أفريقيا، التي كانت مقررًا أن تقام في ليبيا، وتم سحبها منها وأُعطيت لتونس بسبب عدم وجود الدعم الحكومي لاستضافة ليبيا لهذا الحدث الأفريقي.

وقال قريش، في تصريح إلى «الوسط»: «قدمنا ميزانية الاستضافة لوزارة الرياضة ولكن للأسف لم تستجيب لنا، مما دعا الاتحاد الأفريقي للرماية لسحب البطولة من ليبيا وأعطاها لتونس رغم أننا جهزنا كل شيء من ميدان رماية، الذي أُطلق عليه ميدان الخبير الأولمبي المرجوم بشير الطرابلسي، واحتوى على أحدث الأجهزة الحديثة من قبل شركة سويسرية، وستكون  نتائج البطولة مرتبطة بشبكة الاتحاد الدولي مباشرة للعبة».

وأضاف: «ستكون لنا بطولة محلية في مدينة طبرق (بطولة عبد الفتاح يونس)، وكذلك مشاركة منتخب الرماية في بطولة أفريقيا في تونس، التي تم سحبها من ليبيا».

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وأوضح: «يستضيف الاتحاد دورة التحكيم الأفريقي، ويشارك فيها حكام من أفريقيا، وهي فرص لتطوير الحكم الليبي.. لدينا أبطال في اللعبة وسوف نعتمد على الناشئين بصورة أكبر بعد تحقيقهم نتائج في دورة البحر المتوسط شبه جيدة مع قوة المنافس لهم».

واختتم قريش حديثه: «سيتم خلال هذا الأسبوع افتتاح موقع إلكتروني للاتحاد، يسهم في تسهيل الإجراءات في عمليات التسجيل  بين الاتحاد والأندية الموجودة تحت الاتحاد عبر كود معين».

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