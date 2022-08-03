الخميس.. بعثة الكرة الحديدية تغادر إلى تركيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تغادر صباح الخميس، إلى تركيا، بعثة المنتخب الليبي للكرة الحديدية ممثل ليبيا الوحيد المشارك في بطولة التضامن الإسلامي، والتي ستقام في تركيا في مدينه قونيا بتركيا في الفترة من (9 - 18) أغسطس الجاري.

وتشارك ليبيا في هذه البطولة بمنتخب الكرة الحديدية فقط، بناءً على قرار اللجنة الأولمبية بهذا الخصوص. ويدخل منتخب الحديدية معسكرا قصيرا في تركيا قبل المشاركة في هذا الحدث.

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ورغم مناشدة عدة جهات بإضافة ألعاب أخرى، ومشاركة المتميزين، الذين استعدوا لهذه البطولة، ومن بينهم بطلة ألعاب القوة رتاج سالم السائح، والتي استعدت لهذه البطولة منذ أكثر من ستة أشهر، وكذلك بطل الجودو علي عمر النائلي، والذي لم يشارك في بطولة البحر المتوسط.