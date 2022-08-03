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انطلاق تصفيات الطائرة الشاطئية بالمنطقة الثالثة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 03 أغسطس 2022, 01:54 مساء
انطلاق تصفيات الطائرة الشاطئية بالمنطقة الثالثة
تصفيات الطائرة الشاطئية بالمنطقة الثالثة. (الإنترنت)
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انطلقت أمس الثلاثاء على ملعب نادي العزيمة بمنطقة الماية بورشفانه، تصفيات الكرة الطائرة الشاطئية على مستوى المنطقة الثالثة والمؤهلة لنهائيات ليبيا.

وفي النتائج المسجلة باليوم الأول فاز الثنائي عبدالمعز عادل ومؤيد عياد، على الثنائي محمد البير ووسام نجيب. كما فاز رمزي سعد وأحمد محمد، على معاذ جمال ومحمد عبدالسلام.

وتفوق الثنائي إبراهيم عزيز ومحمود صولة على عبدالسلام ناصر وطه عبدالسلام.

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واليوم الأربعاء سيكون الموعد مع مباريات المرحلة الثانية للتصفيات.

يشار إلى أن تصفيات مماثلة تقام بالمناطق الأولى والثانية والرابعة، ويتأهل أول وثاني المجموعات الأربع للنهائيات على مستوى ليبيا.

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