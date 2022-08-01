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الفيديو الراقص في احتفالات نادي «الاتحاد» بدرع الدوري يستحوذ على اهتمام كبير

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 أغسطس 2022, 06:27 مساء
الفيديو الراقص في احتفالات نادي «الاتحاد» بدرع الدوري يستحوذ على اهتمام كبير
لاعبو نادي الاتحاد يحتفلون في الملعب. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)
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حظي فيديو رقص لاعب «الاتحاد»، التونسي نبيل المقني، باهتمام واسع فور نشره على الصفحة الرسمية لنادي «الاتحاد» عبر «فيسبوك»، حيث حرص المقني على الاحتفال بطريقته الخاصة بالرقص وسط زملائه في غرفة خلع الملابس، عقب التتويج بدرع الدوري الليبي الممتاز لموسم 2021-2022.


 
يعد نبيل المقني أحد العناصر المحترفة بصفوف «الاتحاد»، وهو لاعب بالمنتخب التونسي من مواليد 2001، وهو من مواليد مدينة كان الفرنسية، ويحمل الجنسيتين التونسية والفرنسية، وسبق واحترف بفريق «كييفو فيرونا» الإيطالي، كما لعب أيضًا بصفوف «سترازبورغ الفرنسي.

ويتمتع نبيل المقني بطابع الرقص العربي، ليحظى الفيديو الخاص به على اهتمام واسع وكبير، ما دفع صفحة «الاتحاد» للتنوية أولًا إليه، قبل نشره، احتفالًا بالفوز بدرع الدوري رقم 18 في تاريخ نادي «الاتحاد».

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