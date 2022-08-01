ليبيا في المجموعة الثانية بكأس العرب «تحت 17 عاما» بالجزائر

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس الأحد بالسعودية قرعة بطولة كأس العرب لكرة القدم للناشئين «تحت 17 عاما» التي تستضيفها الجزائر في الفترة من 22 أغسطس الجاري حتى 8 سبتمبر المقبل، وجرى توزيع الفرق المشاركة على 4 مجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الجزائر وفلسطين والإمارات والسودان.

المجموعة الثانية: ليبيا وتونس وعمان واليمن.

المجموعة الثالثة: المغرب والعراق وجزر القمر وموريتانيا.

المجموعة الرابعة: مصر والسعودية وسورية ولبنان.

وستتبارى كل مجموعة فيما بينها من نصف دوري، ويتأهل أول وثان كل مجموعة للدور الربع نهائي والذي سيقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.