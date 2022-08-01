ليبيا في المجموعة الثانية بكأس العرب «تحت 17 عاما» بالجزائر...

جرت أمس الأحد بالسعودية قرعة بطولة كأس العرب لكرة القدم للناشئين «تحت 17 عاما» التي تستضيفها الجزائر في الفترة من 22 أغسطس الجاري حتى 8 سبتمبر المقبل، وجرى توزيع الفرق المشاركة على 4 مجموعات على النحو التالي:
المجموعة الأولى: الجزائر وفلسطين والإمارات والسودان.
المجموعة الثانية: ليبيا وتونس وعمان واليمن.
المجموعة الثالثة: المغرب والعراق وجزر القمر وموريتانيا.
المجموعة الرابعة: مصر والسعودية وسورية ولبنان.
وستتبارى كل مجموعة فيما بينها من نصف دوري، ويتأهل أول وثان كل مجموعة للدور الربع نهائي والذي سيقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.
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