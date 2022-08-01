تأهل مصر والسعودية والجزائر وفلسطين إلى نصف نهائي كأس العرب للشباب بعد الوداع الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس الأحد بالسعودية أربع مباريات في الدور ربع النهائي لكأس العرب لكرة القدم للشباب تحت 20 عاما، بعد أن خرج المنتخب الليبي وودع المنافسات، حيث انتهت نتائجها بفوز الجزائر على تونس بهدف نظيف جاء برأسية اللاعب حاجي عفاري.

وتأهل منتخب مصر بعد فوزه على المغرب بهدفين لهدف واحد (2-1)، جاء شوط المباراة الأول ليشهد التعادل بهدف لهدف، حيث بادر المغرب بالتسجيل في الدقيقة 20 عن طريق لاعبه أسامة اليعقوبي، وعادل لمصر اللاعب أحمد توفيق في الدقيقة 30، وفي الدقيقة 60 من الشوط الثاني أضاف منتخب مصر هدفا ثانيا بإمضاء لاعبه صلاح الدين باشا، لتنتهي المباراة بفوز مصر بهدفين لهدف.

وفازت السعودية على اليمن بركلات الترجيح (3-1)، بعد انتهاء المباراة في زمنها الرسمي بالتعادل السلبي، وفلسطين على الأردن بركلات الترجيح أيضا (5-4)، بعد التعادل في الوقت الرسمي (1-1).