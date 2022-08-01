فوز كليتي الاقتصاد وتقنية المعلومات في دوري طلاب جامعة طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل على ملعب الجامعة مباريات دوري طلاب جامعة طرابلس لكرة القدم، وفي مباراتي أمس الأحد، فازت كلية الاقتصاد على اللغات بثلاثة أهداف دون رد، أدار المباراة الحكم أسامة دلة والمساعدان معمر منصور وأسامة النعاس. كما فازت كلية تقنية المعلومات على كلية الهندسة بثلاثة أهداف لصفر، وأدار المباراة الحكم رضا زرتي بمساعدة ياسين الجراح وأسامة الضاوي.

مفكرة النتائج

التربية البدنية × الزراعة (4-0).

الطب البشري × الفنون والإعلام (4-1).

التقنية الطبية × كلية الأسنان (2-1).

التمريض × القانون (4-1).

الاقتصاد × اللغات (3-0).

تقنية المعلومات × الهندسة (3-0).

اليوم الإثنين، يتجدد الموعد مع مباراة واحدة، ستجمع كليتي الصيدلة والاقتصاد (ج)، بإدارة الحكم ياسين الجراح، والمساعدين عبدالمنعم رزق وعبدالرحمن المسكاوي.

دوري طلاب جامعة طرابلس. (فيسبوك)

دوري طلاب جامعة طرابلس. (فيسبوك)

دوري طلاب جامعة طرابلس. (فيسبوك)