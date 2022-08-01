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فوز وخسارة لليبيا في الأولمبياد العالمي للشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 01 أغسطس 2022, 12:00 مساء
فوز وخسارة لليبيا في الأولمبياد العالمي للشطرنج
منافسات الأولمبياد العالمي للشطرنج. (فيسبوك)
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حققت أمس الأحد، سيدات ليبيا فوزهن الأول في الجولة الثالثة بالأولمبياد العالمي للشطرنج، الذي يتواصل في مدينة تشيناي الهندية. وجاء الفوز على حساب منتخب الكاميرون بثلاثة انتصارات لواحد، عبر اللاعبات إخلاص الفلو، وخديجة الفلو، وخلود الفلو، وفقدت اللاعبة سعاد الرايس مباراتها أمام لاعبة منتخب الكاميرون.

منتخب الرجال فقد أمس الأحد مباراته في الجولة الثالثة أمام فنزويلا بنتيجة (1-3)، وجاءت المشاركة عبر اللاعبين أحمد نصرالدين، وناجي أبوقندة، ويوسف الحصادي، وعمرو فطيس.

نتائج المنتخبات العربية في الأولمبياد العالمي
المنتخبات العربية للرجال حققت في ثاني جولات الأولمبياد العالمي للشطرنج 14 فوزا، حيث فازت ليبيا على جرسني (3-1)، ومصر على بنما (2.5-1.5)، والسعودية على سيانت فينست (3-1)، والإمارات على السنغال (3-1).

أيضا عمان على الأردن (3-1)، والصومال على لاوس (3.5- نصف نقطة)، والبحرين على السيشل (2.5-1.5)، وقطر على جوينا (4-0)، ولبنان على جوام (4-0)، وسوريا على الكويت (2.5-1.5) والسودان على سانت لويس (2.5-1.5)، والجزائر على موريتانيا (4-0).

بينما خسرت المغرب أمام أستراليا (نصف نقطة-3.5) وفلسطين أمام زمبابوى (نصف نقطة -3.5)، والعراق أمام مونتقيرو (0-4)، واليمن أمام سويزلاند (1-3)، وتونس أمام السويد (1.5-2.5).

انتصار ليبي على صعيد الرجال
يشار إلى أن ليبيا حققت الفوز على جرنسي بثلاثة انتصارات لواحد (3-1) جاءت عن طريق اللاعبون يوسف الحصادي، وعمرو فطيس، وناجي بوقندة، وخسارة واحدة بفقدان اللاعب أسامة الطالب مباراته أمام لاعب جرسني.

وفي بطولة السيدات بالأولمبياد فقدت سيدات ليبيا مباراتهن أمام سيدات المالديف (1-3)، والفوز الوحيد لليبيا كان عن طريق اللاعبة وفاء الفلو.

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