منتخب ليبيا تحت 17 عاما ضمن المستوى الثالث وسط 16 منتخبا بالبطولة العربية في الجزائر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم مشاركة 16 منتخبًا في كأس العرب لكرة القدم لأقل من 17 عامًا، التي تستضيفها الجزائر من 23 أغسطس إلى 7 سبتمبر المقبلين، بينما تقام قرعة المنافسة العربية، اليوم الأحد، بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية.

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وذكر الاتحاد، في بيان له على موقعه الإلكتروني الرسمي، أن قرعة منافسات البطولة ستسحب، اليوم الأحد، بمدينة أبها في المملكة العربية السعودية على هامش مباريات كأس العرب لأقل من 20 عامًا، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

الاتحاد العربي يحدد 4 مستويات

وحدد الاتحاد العربي لكرة القدم أربعة مستويات للمنتخبات من أجل سحب القرعة ووضع جدول المباريات، حيث جاءت منتخبات الجزائر، المغرب، مصر، وتونس في المستوى الأول.

بينما ضم المستوى الثاني منتخبات، السعودية، الإمارات، العراق، وعمان، في حين ضم المستوى الثالث، منتخبات لبنان، فلسطين، موريتانيا، وليبيا، فيما جاءت منتخبات جزر القمر، السودان، اليمن، سورية في المستوى الرابع.

وتعد بطولة كأس العرب لمنتخبات أقل من 17 عامًا، ثالث بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم في 2022، بعد كأس العرب لكرة القدم للصالات، وكأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، المقامة حاليًا في السعودية وتستمر حتى السادس من أغسطس المقبل.

منتخب ليبيا لأقل من 20 عامًا. (صفحة اتحاد كرة القدم الليبي عبر فيسبوك)