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طائرة شباب ليبيا تحت 21 عاما معلقة في مصراتة بانتظار الدعم لاستكمال الإعداد الخارجي لبطولة أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 31 يوليو 2022, 02:25 مساء
طائرة شباب ليبيا تحت 21 عاما معلقة في مصراتة بانتظار الدعم لاستكمال الإعداد الخارجي لبطولة أفريقيا
طائرة شباب ليبيا. (فيسبوك)
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يواصل المنتخب الوطني الليبي للكرة الطائرة تحت 21 عامًا تدريباته في مدينة مصراتة بمعسكره الداخلي برعاية الشركة الليبية للحديد والصلب.

يأتي الاستعداد تحت إشراف المدرب التونسي عامر نصراوي والمساعدين رمزي أبوشعالة ويوسف بركة؛ بهدف المشاركة في البطولة الأفريقية للمنتخبات لفئة تحت 21 عامًا، المؤهلة لكأس العالم، التي ستقام في تونس خلال الفترة من 13 إلى 23 أغسطس المقبل.

يستمر الفريق في معسكره المحلي بانتظار دعم الجهات ذات الاختصاص لإقامة معسكر استعدادي خارجي في تونس قبل انطلاق البطولة الأفريقية للمنتخبات، المؤهلة لكأس العالم.

الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة. (فيسبوك)
الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة. (فيسبوك)
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