مباريات جديدة في دوري طلاب جامعة طرابلس.. الأحد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتواصل بنجاح دوري كرة القدم لطلاب جامعة طرابلس، وتحظى مبارياته بمتابعة واهتمام من قبل وكيل الجامعة للشؤون العلمية دكتور خالد غومة ومدير إدارة النشاط بالجامعة أسامة حويتة ورئيس اتحاد طلاب جامعة طرابلس أحمد أبورقيقة.

وفي آخر النتائج المسجلة، فازت كلية التربية البدنية على الزراعة 4-0، وكلية الطب البشري على الفنون والإعلام 4-1، وفازت كلية التقنية الطبية على كلية الأسنان 2-1، كما فازت كلية التمريض على كلية القانون4-1.

واليوم الأحد، يتجدد الموعد مع مباراتين، تلتقي كليتا الاقتصاد واللغات بإدارة الحكم أسامة دلة والمساعدين معمر منصور وأسامة النعاس، وتعقبها مباراة كلية الهندسة مع كلية تقنية المعلومات بإدارة الحكم رضا زرتي، والمساعدين ياسين الجراح وأسامة الضاوي.

دوري طلاب جامعة طرابلس. (فيسبوك)

دوري طلاب جامعة طرابلس. (فيسبوك)

دوري طلاب جامعة طرابلس. (فيسبوك)