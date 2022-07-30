«بيلا تشاو أيتها الجميلة».. أول تعليق من حساب «الاتحاد» بعد تتويجه بلقب الدوري الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط

علق المركز الإعلامي بنادي «الاتحاد»، على تتويج فريقه الأول لكرة القدم، بلقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد (2021-2022)، للمرة الـ18 في تاريخه.

وفاز «الاتحاد» على نظيره «الأهلي طرابلس» بنتيجة (2-1)، في المباراة الفاصلة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب «رادس» بتونس، ليتصدر جدول ترتيب الدور السداسي بـ14 نقطة، ويتوج بلقب النسخة «47»، للمرة الـ18 في تاريخه.

ونشر حساب «الاتحاد»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة لتتويج فريقه وعلق عليها: «هلها مازال أحنى هلها وهلها مازال البطووولة 18.. بيلا تشاو بيلا تشاو أيتها الجميلة».

مباراة فاصلة

وكان قطبا كرة القدم الليبية «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» رفض انتهاء الموسم الكروي 2021 - 2022 الماراثوني، الذي يحمل رقم مسابقة الدوري الممتاز «47»، حيث تساويا في النقاط والأهداف، بعد انتهاء الجولة الخامسة والأخيرة من سداسي التتويج الأربعاء الماضي.

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وأعلنت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، موعدًا لإقامة المباراة الفاصلة اليوم السبت، لتحديد بطل الدوري الليبي الممتاز لهذا الموسم، بعد أن ضمنا مشاركتهما في دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل، بينما تحددت مشاركة «الأخضر» و«النصر» في «الكونفدرالية»، كونهما صاحبي المركزين الثالث والرابع في جدول الترتيب.

حكام المباراة النهائية

وكانت لجنة الحكام العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، كلفت لإدارة مباراة «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد»، لحكم الساحة الصربي الدولي نوفيك سيموفيتش، والمساعد الأول بيتروفيتش، والحكم الثاني جيروفيتش، والحكم الرابع باسفيك وحكم الـ«فار» أوستراسانين وحكم الـ«فار» الثاني سيموفيتش.

تشكيل الأهلي طرابلس

ودخل فريق الأهلي طرابلس بقيادة المدرب التونس فتحي الجبال، المباراة بتشكيل مكون من كل من محمـد نشنوش في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع محمود عكاشة وأحمد التربي ومحمد المنير وعلي معتوق. وفي الوسط: أيوب عياد وبدر حسـن ومحمد الفقي. والخط الأمامي محمد أبوزريق (شرارة) ومحمد الترهوني وأنيـس سلتو.