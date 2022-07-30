تشكيلة فريقي الأهلي طرابلس والاتحاد في مباراة التتويج بالدوري

القاهرة - بوابة الوسط

اختار مدربي فريقي الأهلي طرابلس والاتحاد، التشكيلة الرسمية، للمباراة الحاسمة للتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز هذا الموسم (2021-2022)، والتي ستنطلق بعد قليل في ملعب رادس بتونس.

وضمت تشكيلة الأهلي طرابلس التي اختارها المدرب التونس فتحي الجبال، كلا من محمـد نشنوش في حارسة المرمى، وفي خط الدفاع محمود عكاشة وأحمـد التربي ومحمد المنير وعلي معتوق. وفي الوسط: أيوب عياد وبدر حسـن وممحمد الفقي. والخط الأمامي محمد أبوزريق (شرارة) ومحمد الترهوني وأنيـس سلتو.

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